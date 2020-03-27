Drone'lar ile koronavirüse karşı nasıl mücadele ediliyor?

DJI bu uygulamalarla dronların COVID-19'la mücadelede kullanılabileceği alanlar hakkında fikir verirken, drone ile bakın mücadele neler yapılıyor?

Kentleri denetliyor ve gerekli duyuruları yapıyor

Dünyanın dört bir yanındaki arama kurtarma çalışmalarında gördüğümüz üzere dronlar geniş alanları görüntülemek ve coğrafi olarak zor alanlarda iletişim kurulmasına yardımcı olan araçlar haline geldi.

Bu özellikler COVID-19 paniğini yaşayan yoğun kentleri denetlemek ve burada sağlıklı iletişim kurulmasına yardımcı olmak adına kritik önem taşıyor. Dronlar yardımıyla yetkililer bir alanı verimli bir şekilde denetlemenin yanı sıra maske takılması, içeride kalınması gibi duyuruları da yapabiliyor. Bütün bunlar yetkililerin enfekte olmuş insanlarla yakın temasta bulunmasını da engelliyor.

Kritik malzemeleri teslim ediyor

Pandemiyle birlikte insanların evlerinde kalması paket ve gıda dağıtım sistemlerine ciddi bir yük bindirdi. Bu noktada dronla paket teslimatları kritik tıbbi malzemeleri dağıtmanın etkili ve temassız bir yolu olarak ortaya çıktı.

Dronlarla her iki taraf için de riski bertaraf ederek 6 kg’ye kadar paketleri teslim edilebiliyor. Bu da özellikle virüs tedavisi yapılan hastaneler gibi virüsün varlığının doğrulandığı alanlarda hayati önem taşıyor.

Kamu alanlarını dezenfekte ediyor

Her geçen gün virüs hakkında yeni bilgiler elde edilmesiyle birlikte virüsün birkaç saatten birkaç güne kadar sert yüzeylerde (sandalyeler, masalar) yaşayabildiğine dair teoriler güçleniyor. Bu da enfekte olmuş kişilerin kamusal alanlardavirüsü başkalarına bulaşma riskini doğuruyor.

Kamusal alanları dezenfekte etmek ve COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla, yerel sağlık yetkilileri, bu alanları verimli bir şekilde dezenfekte etmek amacıyla dronları test ettiler. Daha önce tarımsal ilaçlama için kullanılan püskürtme uçağı dezenfektanlarla doldurularak tüm kamusal alanların dezenfekte edilmesi sağlandı.

Yeni dezenfeksiyon işlem etkinliğinin detaylı ölçümü henüz tamamlanmamakla birlikte, hız ve alan bakımından oldukça etkili. Bir püskürtme uçağı, 16L'lik bir püskürtme tankı saatte 100.000 m2'lik alanı dezenfekte edebiliyor.

Vücut ısısını ölçüyor

Çin'de COVID-19'un yayılımını sınırlamak amacıyla alınan önlemlerden biri de apartmanda yaşayanlar. Dışarıdan gelen ziyaretçileri binaya kabul etmeden önce basit bir ateş ölçümü uyguladı. Uygulama genel olarak etkili olmakla birlikte bu kontrolleri yapan personeller için güvenli bir yol değil. Personel, her bir kişiyi geleneksel bir el tipi kızılötesi termometreyle ölçtüğünden, enfekte olma riski bulunuyor.

Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla; bazı ekipler vücut ısılarını ölçmede kızılötesi kameralarla donatılmış dronları kullanıyor. DJI’ın mühendis ekibi uçan kızılötesi kameralarla insan vücut sıcaklığının ölçülebilmesi için bazı testler gerçekleştirdi. Bu testlerin sonucunda termal kameranın görüş alanına pamuklu bir çubuk takılarak kameranın doğru ölçüm yapabildiği görüldü. Ölçüm için kalibre edilmiş dron, personel güvenli bir mesafedeyken bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Sonuçlar cesaret verici olsa da, dronların standart tıbbi veriler elde etmek için tasarlanmadığını belirtmek gerekiyor. Ölçüm işlemleri sırasında prosedürlere harfiyen uymak büyük önem taşıyor.

Sağlık Sektöründe Dronların Geleceği

Dronların sağlık sektöründe kullanılmasında COVID-19 salgını ilk örnek değil. Tanzanya ve Zanzibar'da sıtmayla savaşmak amacıyla püskürtme uçaklarından faydalanıyor. Bir grup araştırmacı, sıtma taşıyan sivrisineklerin çoğalmasını önlemek için DJI Agrasmarka zirai dronuyla pirinç tarlalarına kimyasal püskürtme uygulaması gerçekleştiriyor.