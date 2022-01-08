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Dota 2 sistem gereksinimleri neler? Dota 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Dota 2 Sistem Gereksinimleri Neler?
Dota 2 sistem gereksinimleri neler Dota 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Oyun piyasasına sürülen oyunlardan bazıları zaman içinde yapılan güncellemeler ve değişikler sayesinde popüler kalmaya devam etmektedir. Bu oyunların çeşitli özelliklere sahip olmaları oyuncular tarafından ilgi görmesini sağlamaktadır. Dota 2 adı verilen oyunda bu oyunlardan biri olarak ifade edilmektedir. Peki, Dota 2 sistem gereksinimleri neler? Dota2 için önerilen ve minimum (En düşük) gereksinimler neler olmaktadır? İşte, Dota 2 oyunu hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli olan detayları derledik.

 

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Dota 2 adı verilen oyun birden fazla oyuncu ile oynanan bir savaş arenası oyunu olmaktadır. Bu oyunun Türkçe dil desteği de bulunmaktadır.

Dota 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Dota 2 adı verilen oyun çevrimiçi olarak oynanan oyunlardan biri olmaktadır. Bu oyunu ücretsiz bir şekilde bilgisayarlara yükleyerek oynamak isteyenlerin bilgisayarlarının birtakım donanımlara sahip olması gerekmektedir. Dota 2 oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

İşletim Sistemi: Windows 7 olmalıdır.

İşlemci: Intel CORE i3 2120 / AMD FX 4100 olması gerekir.

Bellek: En az 4 GB RAM olmalıdır

Ekran Kartı: nVidia GeForce 9600GT / AMD Radeon. HD 3600

VRAM: 2 GB VRAM olması gerekir.

DirectX: Sürüm 9.0c.

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısının olması gerekir.

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Depolama: 15 GB kullanılabilir alan yeterli olmaktadır.

Ses Kartı: DirectX uyumlu olmalıdır.

Dota 2 İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Dota 2 oyunu birden fazla oyuncu ile beraber oynanan bir oyun çeşidi olmaktadır. Birden fazla oyuncu ile oynandığı için popülerliğini kaybetmemiş ve oyucular tarafından ilgi gömüş bir oyun olmaktadır. Bu oyun için bilgisayarların birtakım gereksinimlere sahip olması gerekmektedir. Dota 2 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) olmalıdır.

İşlemci: Intel Core i5 650 / AMD Ryzen 5 1600 olması tercih edilir.

Bellek: 8 GB RAM yeterli olmaktadır.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 580 olmalıdır.

VRAM: 4 GB VRAM olması gerekir.

DirectX: Sürüm 9.0c olmalı

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısının olması gerekir.

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

Ses Kartı: DirectX uyumlu olmalı.

 

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