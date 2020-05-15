Dosya ve klasör şifreleme nasıl yapılır? Ücretsiz en iyi dosya ve klasör şifreleme programı önerisi

Dosya ve klasörlerin kilitlenmesine yardımcı olacak birçok değişik program bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ücretli hizmet verirken bazıları ise ücretsiz şekilde destek vermektedir. Siz de en iyi ücretsiz dosya ve klasör şifreleme programlarını kullanarak, yüksek bir güvenlik önlemi alabilirsiniz.

Dosya ve Klasör Şifreleme Nasıl Yapılır?

Dosya ve klasörlerin görünmemesi ve aynı zamanda açılmaması konusunda belli başlı bazı işlemler yapılabilmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise piyasa üzerinde hizmet sağlayan özel programlar bulunmaktadır. Programı açmak suretiyle dosya seçilerek hedef alınan klasör ya da dosya için kolayca şifreleme yapılabilmektedir.

Ücretsiz En İyi Dosya ve Klasör Şifreleme Programı Önerisi

Ücretsiz şekilde en iyi dosya ve klasör şifreleme programlarını güvenle değerlendirebilirsiniz. Kolay kullanım ve ara yüzü ile beraber ücretsiz olarak sunulan pek çok farklı şifreleme programı bulunmaktadır. Üstelik bu programlar sayesinde klasör ile dosyalara adına kendinizin belirlediği özel şifreleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Folder Lock Free

Çok fazla miktarda ve önemli dosyaya sahipseniz mutlaka gizlemeniz gerekir. Bir parola kilitlemenize ve aynı zamanda izlemenize olanak tanıyan folder lock free, güvenli şekilde kullanabilecek programlardan biridir. Aynı zamanda dosya ve klasör ile e-posta seçeneklerin yanı sıra, USB koruması da gerçekleştirmektedir.

Iobit Free

Ücretsiz şekilde özel parola ile beraber koruma imkanı konusunda IObit free programını değerlendirebilirsiniz. Kullanıcı dostu olan, daha az yer kaplama imkanı sağlayan ve dosya ile klasörleri için temel koruma potansiyeli oluşturan bu program güvenli değerlendirebilirsiniz. Başkasının erişim sağlamasını istemediğiniz tüm veriler için bloke koyabilir ve üstelik masaüstünde görülmesine engel olabilirsiniz.

Lock-A-Folder

Küçük bir disk alanı kaplamak suretiyle Lock-A-folder bütün farklı dosya ve klasörleri koruma potansiyeli oluşturmaktadır. Diğer kullanıcıların dosyanızı erişmesine ve açmasına engel olurken, verileri aynı zamanda görünmez yapmaktadır.

Safehouse Explore

Ücretsiz şifreleme yazılımı olarak Sefahouse Explore, dosya ve klasörler için etkin bir koruma imkanı vermektedir. 256 bitlik güçlü şifreleme sistemi ile beraber, başka birilerinin dosya şifresini açmak bir kenara dursun görme durumu dahi gerçekleşemez.

Easy File Locker

Kullanıcı dostu ve kolay bir kullanım imkanı veren Easy file locker, bütün farklı dosya ve klasörleri koruma altına almaktadır. Üstelik herhangi bir casus programı ile beraber görünmesine engel teşkil eder. Böylece bilgisayar üzerinde ya da USB içerisindeki dosyalar sağlıklı şekilde korunmuş olur.

Bu şekilde farklı şifreleme programlarını kullanarak gizlemek istediğiniz dosya ve klasörleri şifreleyebilirsiniz. Her biri ücretsiz olan bu en iyi programlar hem şifreleme sağlamakta hem de dosyanın görünmez olmasına imkan tanımaktadır.