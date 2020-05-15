Pdf boyutları küçültme işlemleri kullanıcıların yaşadıkları sorunların başında gelmektedir. Genellikle zaman kazanma noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Fakat dosya boyutu küçültme işlemleri çok kolay yapılmaktadır.

Dosya Boyutu Küçültme İşlemi Nasıl Yapılır?

Pdf dosyasının açılımı Portable Document Format anlamına gelmektedir. Türkçe anlamı ise taşınabilir belge formatı demektir. Dosyalar arasında çok sık kullanılmaktadır. Ayrıca birçok kullanıcının da çok işine yarayan dosyalardır. Pdf dosya küçültme işlemleri program ile veya programsız olarak da yapılabilir.

Dosya küçültme işlemleri Pdf dosyası küçültme programı veya online olarak Pdf dosyası küçültme sitelerinden yapılabilir. Bu iki yöntem ile Pdf dosyaların boyutlarını küçültmek mümkündür. Bu iki yöntem ile dosya küçültme işlemleri şu şekilde yapılmaktadır.

1) Pdf dosya boyutu küçültme işlemleri için küçültme programı kullanılabilir. Bu program ''Nx Powerlite'' programı olabilir. Bu program üzerinden boyut küçültme işlemleri kolay bir şekilde yapılmaktadır. Bu program Pdf dosyalarını sıkıştırarak boyutunun küçülmesini sağlamaktadır.

Bu program üzerinden dosya boyutu küçültme işlemlerinde ilk olarak program indirilmelidir. Kurulumu tamamlandıktan sonra giriş yapılır. İşaretlenen noktadan ''Add Files'' komutu kullanılır ve hangi dosya boyutu küçültülecek ise o dosya seçilir. Dosya programa yüklendikten sonra dosyayı küçültmek için sağ tarafta yer alan ''Optimize'' komutu kullanılmalıdır. Dosya boyutuna göre işlem süresi değişecektir. İşlem tamamlandıktan sonra dosya boyutu küçültülmüş olacaktır.

2) Dosya boyutlarında yapılacak küçültme işlemlerinden birisi de online olarak yapmaktır. Bunun için birçok online siteler mevcuttur. Bu sitelerden birisi PDF Compressor ile PDF boyutu küçültme sitesidir. Bu iki siteden herhangi biri ile dosya boyutu küçültme işlemleri yapılabilir.

PDF Compressor ile dosya boyutunu küçültmek için ilk olarak siteye giriş yapılmalıdır. Daha sonra kullanıcının karşısına çıkan yükleme bölümünden küçültmek istediği dosyayı seçmelidir. Böylelikle Pdf dosyasının küçültme işlemi başlayacaktır. Bunun dışında yükleme yapmadan dosya ekrana da sürüklenebilir.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra dosyanın boyutunun küçültme işlemi başlayacaktır. Bu küçültme işlemi süresi dosya boyutu ve bilgisayarların özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. İşlem tamamlandıktan sonra dosya küçültme işlemi online olarak yapılmış olur. Ardından İndir sekmesine tıklayarak dosya bilgisayara indirilebilir.

Bu program ve online siteler ile birden çok dosya küçültme işlemi yapılabilir. Böylece dosya küçültme işlemleri ile Pdf dosyaların boyutu bilgisayarlarda daha az yer kaplayacaktır. Boyutlarının küçülmesi ile bilgisayarlar üzerinden yapılan mail gönderimleri çok daha hızlı ve kolay olacaktır.

Bunlar dışında dosya boyutu küçültmenin birçok faydası bulunur. Azalan dosya boyutları sayesinde Pdf dosyaları daha hızlı görüntülenebilir. Veya İnternette, site sayfalarında çok daha hızlı gezilir.