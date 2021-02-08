Dondurulan Instagram hesabı ne zaman açılır? Instagram hesap dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların cevapları

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra tekrar Instagram hesabınıza şifrenizi girerek dondurma işlemini sonlandırmak mümkün, ancak bu konuda bazı noktalar önemli. İşte, Instagram dondurma açma hakkında merak edilen ayrıntılar...

Instagram hesabını dondurmak isteyen kişiler bu işlemi nasıl yapacaklarını merak edip araştırıyor. Son dönemin popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'da hesap dondurmak sanılandan daha kolay bir işlem. İşte, Instagram hesap dondurma işlemi hakkında tüm ayrıntılar...

Instagram dondurma linkini kullanarak Instagram hesabınızı kolayca kapatabilirsiniz. Bunun için öncelikle Instagram'a bilgisayar üzerinden girip Profili Düzenle kısmına tıklayın. Ardından hemen sağ bölmede en altta göreceğiniz 'Hesabımı geçici olarak kapat' seçeneğine tıklayın. Ardından çıkan ekranda ise hesabınızın neden kapatıldığı soruluyor. Herhangi bir neden belirtip şifrenizi girerek hesabınızı kapatabilirsiniz.

DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı dondurmak için;

1. Instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

Kullanıcılar için işleri kolay hale getiren Instagram, kullanıcı hesabını dondurmak istediğinde basit bir çözüm sunuyor. Eğer geçici bir süre Instagram hesabınızı askıya almak istiyorsanız yapacağınız tek şey vereceğimiz 'link'e tıklamak.

INSTAGRAM HESABINI DONDURMAK İÇİN TIKLAYIN

DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NE ZAMAN AÇILIR?

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra hemen açabilirsiniz; ancak dondurulan Instagram hesabını açmak bazen 24-48 saat gibi bir zamanı bulabilir. Yani dondurduğunuz Instagram hesabına tekrar giriş yapmak için bu süreyi beklemeniz gerekebilir.

Böyle bir durumda "Kullanıcı adı veya şifre yanlış" uyarısıyla karşılabilirsiniz. Ancak belirttiğimiz gibi endişelenecek bir durum söz konusu değil. Kısa bir süre sonra hesabınız yeniden aktif hale gelecektir.

Tekrar dondurma işlemini yapabilmek için 1 hafta beklemeniz şart. Instagram, bu 1 hafta şartını kullanıcıların bu işlemi gelişigüzel kullanmaması için uyguluyor.