Donanım Nedir? Donanım Kaça Ayrılır Ve Çeşitleri Nelerdir?

Dış donanım, bağımsız bir kasa içinde yer alan ve bir başka kasaya bağlı olmadan çalışan parçalara verilen isimdir. Dış donanım için verilebilecek olan en güzel örnek ise, USB belleklerdir. Aynı zamanda donanımları giriş ve çıkış olarak sınıflandırmak da mümkündür.

Donanım Nedir?

Donanım, elektronik cihazın iç ve dış kısmında yer alan parçaların tamamıdır. Eğer donanım dış ortamdan bilgisayarın içine veri aktarmak için kullanılıyorsa buna giriş donanımı, bilgisayardan dış ortama veri aktarmak için kullanılıyorsa da çıkış donanımı olarak tanımlanır.

Bilgisayarı meydana getiren parçaların tamamına ise bilgisayar donanımı adı verilir. Bilgisayar donanımı iç donanım ve dış donanım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu ayrım ise, kasanın içinde bulunan ve dışında kalan parçalar olarak da ifade etmek mümkündür.

Donanım Kaça Ayrılır ve Çeşitleri Nelerdir?

Bilgisayarın ya da elektronik bir cihazın sistem biriminin yani kasasının içinde yer alan parçalara “iç donanım” dışında kalan ve gözle görülebilen tüm parçalara da “dış donanım” denir. İç donanım parçaları, ana kart, RAM, işlemci, ses kartı, sabit disk, ethernet, ekran kartı ve modemdir. Dış donanım parçaları ise, fare, kasa, kulaklık, klavye, yazıcı, hoparlör, tarayıcı ve monitördür.

İç donanım, bilgisayarın en önemli bölümü olan ve bilgisayar kasası içinde yer alan bileşenlere iç donanım parçaları ismi verilir. Dış donanım ise, kasanın dışında yer alan ve kasaya sadece kablo ve USB gibi çeşitli bağlantılarla bağlı olan parçalardır.

Dışarıda yer alan tüm donanım birimlerine dış donanım ismi verilir. En çok kullanılan donanım parçaları ise, monitör, hoparlör, yazıcı, kasa, fare, modem ve klavyedir. Yazılım ise, bilgisayara yüklenen her türlü programa yazılım denir. Donanım, bir bilgisayarın çalışmasını sağlayan parçaların tümüdür.