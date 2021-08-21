Dolar İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Dolar Sembolü Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Dolar işareti oldukça fazla kullanılan bir işaret olarak ifade edilebilir. Bilgisayar klavyesi kullanarak dolar işareti yapmak için aynı anda iki farklı tuşa basılması gerekmektedir. Klavyeyi kullanarak öncelikli olarak ''Alt Gr'' tuşuna basarken aynı anda üzerinde dolar işareti ''$'' bulunan 4 tuşuna da basılması gerekir. Bu şekilde $ sembolünü elde edebilirsiniz.

Dolar İşareti Nasıl Yapılır?

Dolar işareti yapmak için klavyeden oldukça kolay bir kombinasyon gerçekleştirebilirsiniz. Dolar işaretini ''$'' klavyede yapmak için iki tuşa aynı anda basmanız gerekir. Alt Gr tuşuna ve 4 rakamına aynı anda basarak dolar sembolünü oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayar çeşitlerine göre bu sembolün yapılması değişiklik de gösterebilir.

Bilgisayar Klavyesi İle Dolar Sembolü Yapımı ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 ve Mac)

Bilgisayar klavyesi kullanarak dolar sembolü yapmak için 'Alt Gr' + '4' tuşuna aynı anda basmak gerekmektedir. Bu iki tuş kombinasyonunu kullanarak kolay bir şekilde klavye kullanarak dolar sembolü yapmak mümkün olmaktadır.

Dolar sembolünü yaptıktan sonra klavyede bulunan tuşları kullanarak kopyalama işlemini gerçekleştirmeniz de mümkündür. Klavyede bulunan semboller genel olarak harflerin üst kısmında bulunan rakamların üzerindeki tuşlarda bulunmaktadır. Bilgisayarınız da dolar sembolünü yapmak için kullanmanız gereken tuşların arızalı olması durumunda kopyalama yaparak da dolar sembolünü kullanmanız mümkün olmaktadır. Kopyalama yapmak için ise öncelikli olarak kopyalamak istediğiniz kısmı mouse ile seçtikten sonra klavyenizden Ctrl + c tuşlarına basmanız gerekmektedir.