Dolandırıcılık amaçlı otomatik telefon aramalarında artış var

Pandeminin neden olduğu endişe ve karışıklık, otomatik sahte aramalar da dahil, para kazanmak için her numarayı deneyen dolandırıcılara fırsat sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 4 bin 38 kişinin katılımıyla yapılan ancak global gelişmelere de ışık tutan bir anket bu fırsatçılığı doğruluyor.

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in paylaştığı ve yaşlılara yönelik servisler sunan Provision Living şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yaklaşık dörtte biri COVID-19 sonrası otomatik sahte aramalarda artış yaşadığını belirtiyor. Her 5 kişiden 1'i ise COVID-19 ile ilgili otomatik sahte arama aldığını söyledi.



Ne teklif ediliyor?

Anket sonucuna göre otomatik sahte aramalar ve kısa mesajlarda en yaygın olarak tedavi (%22), finansal yardım (%18) ve ücretsiz COVID-19 testi (%18) vadediliyor.



Sosyal sigortadan aradıklarını iddia ediyorlar

Arayan beş kişiden ikisinin Amerikan Sosyal Sigortalar İdaresi’nden (SSA), yüzde 38'inin Milli Gelirler İdaresi‘nden (IRS) ve üçte birinden fazlasının seyahat şirketlerinden arıyormuş gibi davrandığını belirtiyor anket katılımcıları. Bunların hepsi zekice kurgulanmış gibi görünüyor, çünkü pandemi birçok insanı tatil planlarını iptal etmeye zorladı ve bazıları zor günler geçirdi.

Yüzde 15'lik bir kesim, Milli Gelirler İdaresi’nden olduğunu iddia eden kişilerden destek çekleri ile ilgili bir otomatik sahte arama aldığını paylaştı. Bu arada idarenin normalde insanları telefonla aramadığını belirtmek gerekir. Ayrıca, gelir idaresi belirli bir ödeme yöntemi (banka kartı, hediye kartı, banka havalesi vb.) kullanmanızı istemez, genellikle vergi mükellefine borçlu oldukları herhangi bir vergiye ilişkin fatura gönderir.



Sahte aramalardan kaçarken gerçek aramalar atlandı

Otomatik sahte aramaların başka bir olumsuz etkisi daha vardı: Ankete katılanların yarısından fazlası bilinmeyen numaralardan gelen aramaları cevaplamaktan korkarken, yüzde 46'sı otomatik sahte arama olduğunu düşündüğü için önemli bir aramayı kaçırdı. Öte yandan, dolandırıcılık da ihtiyatlı olmayı getirdi; arananların neredeyse üçte biri bilinmeyen numaraları geri aramadan önce Google'da arattı.



Kendinizi korumanın yolları

Otomatik sahte aramalar ve hileli metin mesajları ile sahtekarlığa av olmayı şu şekilde önleyebilirsiniz: