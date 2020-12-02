Dolandırıcıların yeni tuzaklarına aman dikkat!

Pandemi önlemleri nedeniyle birçok şirket işini askıya almak zorunda kalırken, bazı çalışanlar zorunlu olarak izne çıkmak, çalışma saatlerini azaltmak ve hatta işlerini kaybetmekle yüzleşti. Bu durum karşısında salgının sonuçlarını hafifletmek için dünyanın dört bir yanındaki yönetimler, şirketleri ve vatandaşları desteklemek için adımlar atıyor. Vergi indirimi gibi, nakit tazminat gibi.

Ancak salgın mağdurlarına mali yardım vaat edenler sadece hükümetler değil. Dolandırıcılar da bu işin içinde, ancak vaatleri fayda yerine zarara yol açıyor. Siber güvenlik uzmanları yakın zaman önce, insanları koronavirüs salgını nedeniyle sosyal tazminat başvurusunda bulunmaya teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi Türkçe kimlik avı web sitesi tespit etti. Bunlardan bazıları Türk hükümet yetkililerinin kaynaklarını taklit ediyordu. Tazminatı talep etmek için, kullanıcıların .apk uzantılı bir uygulama indirmesi gerekiyordu. Uzmanlar, bu uygulamanın Android Truva Atı (Trojan-Dropper.AndroidOS. Hqwar.cf) içerdiğini ortaya çıkardı. Truva Atı yüklendiğinde kullanıcının sistemine başka kötü amaçlı yazılımlar yükleyebiliyor ve cihazın denetimini siber suçlulara devredebiliyor.

Şirkein Kıdemli Web İçeriği Analisti Tatyana Shcherbakova "Saldırganlar her zaman taktiklerini mevcut gündeme uyarlar, bu da örneğin pandemi sırasında sosyal faydalara dayalı dolandırıcılık girişimlerinin artmasını kısmen açıklayabilir" diyor. “Bu nedenle, bugün kullanıcılar internette özellikle dikkatli olmalılar. Herhangi bir kullanıcının dikkat etmesi gereken en temel güvenlik ipucu, bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa sunulan vaade inanmamaktan geçer. "

İçinde bulunduğumuz kriz zamanında birçok insan maddi desteğe ihtiyaç duyuyor. Dolandırıcılık girişimini gerçek yardım teklifleriyle karıştırmamak için aşağıdaki ipuçlarını izlemeniz öneriliyor: