Dolandırıcılardan korkan kullanıcılar flört uygulamaları siliyor

Milyonlarca kişi, bir partner bulmak için çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarını veya sosyal ağ sitelerini kullanıyor. Ancak bu esnada birçok insan aradığı aşkı bulmak yerine, onları para için kandırmaya çalışan dolandırıcılarla karşılaşabiliyor. Dolandırıcıların flört hizmetlerine olan ilgisi, bu platformlardaki insanların kişisel bir bağlantı aradıklarını bilmelerinden ve bundan faydalanmak istemelerinden kaynaklanıyor.

Flört uygulamalarında karşılaşılan tüm farklı sorunlar arasında kullanıcılar en çok başka biriymiş gibi davranarak kandırmaca (%51), kötü niyetli bağlantılar veya ekler (%21) ve kimlik hırsızlığıyla (%17) karşılaştı. Türkiye’deki kullanıcılar ise en çok %53 oranıyla başka biriymiş gibi davranan kişilere rastladığını belirtiyor.

Bu tür uygulamalarda saldırıdan kaçınmayı başaranların %50’si sahte görünen şüpheli profile sahip dolandırıcıyı tespit edebildiler. Saldırıya uğrayanlar bu sırada son derece dikkatli davrandılar ve %49’u potansiyel flörtlerine asla para göndermediler ve %47’si ise şüpheli mesajlara dikkat ettiler. Ankete katılanların neredeyse beşte biri (%21), dolandırıcı video görüşmesi düzenlemeyi reddettiğinde bu durumu şüpheli buldu.

Gizlilik eksikliği, flört uygulamaları için de ciddi bir sorun. Ankete katılanların %26'sı kişisel verilerinin çevrimiçi ortamda dolaştırılacağından endişe duyuyor. Ayrıca, kullanıcıların %19'u kişisel bilgilerini daha gizli hale getirmek istedikleri için flört hizmetlerini sildi.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, şunları söylüyor: “Çevrimiçi flört riskli bir macera olarak algılanabilir, çünkü tanışmanın başlangıcında birbiriniz hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bununla birlikte bazı işaretlere dikkat etmek, tetikte kalmanıza ve dijital eşinizin davranışına dikkat etmenize yardımcı olabilir. Çevrimiçi randevunun ilk veya ikinci gününde sizden para veya kişisel bilgiler isterlerse, iletişim kurmaya devam etmenin güvenli olup olmadığını değerlendirin. Ek olarak güvenlik önlemleri, çevrimiçi flört deneyiminizi güvenli ve eğlenceli tutmanın yararlı bir yolu olabilir.”

Kendinizi korumak için dolandırıcının neyin peşinde olduğunu anlamanız gerekir. Para mı? Veri mi? Biri kimliğinizin peşinde mi? Yoksa diğer kişi sizi takip etmek veya duygusal olarak şantaj yapmak mı istiyor?

İnternette flört ederken dolandırıcılardan kaçınmanıza yardımcı olmak için uzmanlar şunları öneriyor:

Ev adresiniz veya iş yeriniz gibi hassas bilgilerin kamuya açıklanmadığından emin olmak için sosyal medya hesaplarınızda ve flört uygulamalarınızda gizlilik ayarınızı iki kez kontrol edin.

Küçük bir kontrol yaparak doxing riskini azaltabilirsiniz. Google aramanızı kendiniz yapın. Hakkınızda bilgi bulmaya çalıştığınızı, nelerin sizin işinize yarayabileceğini hayal edin. Bulduğunuz verilere şaşırma ihtimaliniz yüksek.

Birden çok cihazda gelişmiş koruma sunan etkili bir güvenlik çözümü kullanın.

Telefon numaranızı veya mesajlaşma uygulaması bağlantınızı paylaşmayın. Flört uygulamasının yerleşik mesaj platformlarını kullanmak daha güvenlidir ve sohbet ettiğiniz kişiye güvenebileceğinizden emin olana kadar bu platformda kalmanız akıllıca olacaktır.