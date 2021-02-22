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HaberlerTeknoloji HaberleriDojo ne demek? Elon Musk 'Dojo 4 Doge' açıklaması ile dikkat çekmişti
GeriTeknoloji Dojo ne demek? Elon Musk 'Dojo 4 Doge' açıklaması ile dikkat çekmişti
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Teknoloji
Haber Giriş: 22.02.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Dojo ne demek? Elon Musk 'Dojo 4 Doge' açıklaması ile dikkat çekmişti

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Dojo ne demek? Elon Musk 'Dojo 4 Doge' açıklaması ile dikkat çekmişti
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Dojo, manası merak edilen kelimeler arasında yer buldu. Elon Musk'un 'Dojo 4 Doge' ifadesiyle yapmış olduğu bir sosyal paylaşımın ardından, Dojo ne demek sorusu gündeme gelmeye başladı. Özellikle son zamanlarda kripto para piyasasını doğrudan hareketlendirecek paylaşımlarda bulunmasının ardından yakından takip edilen Elon Musk, Dojo ifadesiyle dikkat çekti. Peki, Dojo ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Dojo, uzakdoğu sporlarının gerçekleştirildiği salon, mekan anlamına gelmektedir. Kelime anlamı 'Kılıcın yolu, yolun yeri' olan Dojo, taekwondo, aikido, judo gibi sporların antrenmanlarının yapıldığı yer olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Dojo, samuraylar için de önemli bir alandır.

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