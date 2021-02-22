Dojo ne demek? Elon Musk 'Dojo 4 Doge' açıklaması ile dikkat çekmişti

Dojo, uzakdoğu sporlarının gerçekleştirildiği salon, mekan anlamına gelmektedir. Kelime anlamı 'Kılıcın yolu, yolun yeri' olan Dojo, taekwondo, aikido, judo gibi sporların antrenmanlarının yapıldığı yer olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Dojo, samuraylar için de önemli bir alandır.

Dojo 4 Doge — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2021