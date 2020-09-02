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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 02.09.2020 - 07:30 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu Gözlemevi ne zaman kapılarını açacak?

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Doğu Anadolu Gözlemevi ne zaman kapılarını açacak?
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Doğu Anadolu Gözlemevi'nin 2021'de açılacağını belirterek, "Doğu Anadolu Gözlemevi için heyecanlıyız. Bu gözlemevi 4 metre çapında aynaya sahip olacak." dedi.

TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği'nin desteğiyle Capital Exhibition tarafından online olarak gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı-Global Sat Show etkinliğinin ilk günündeki webinarda "Türkiye Uzay Ajansı ve Stratejisi" konuşuldu.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk çalışmasının Doğu Anadolu Gözlemevi olacağını belirterek, "2021'de açılacak Doğu Anadolu Gözlemevi için heyecanlıyız. Bu gözlemevi 4 metre çapında aynaya sahip olacak." dedi.

Üniversiteden tüm ölçekteki şirketlere kadar uzay ile ilgili olan tüm paydaşları desteklediklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'de uzay ile ilişkili bölümleri olan üniversiteler var. Gençlerin uzay ile ilgili bölümlere ilgileri çok yüksek. Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmaları ve yerlileştirme sayesinde bu bölümlerin sayılarının daha da artacağına inanıyorum. Öte yandan, TURKSAT 5A ve 5B uydularını yakında uzaya yollayacağız. TURKSAT 6A, yüzde 60 yerlilik oranıyla üretilecek ilk uydu olacak."

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