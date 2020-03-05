Doğal afetten çok siber saldırı korku veriyor

Kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde çalışan IT uzmanlarıyla yapılan yeni bir ankette, bu kurumlarda çalışanların %73'ünün fidye yazılımı tehditlerinden endişe duyduğu tespit edildi. Araştırmayı değerlendiren Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu bu oranın, doğal afetlerden (%55) ve terör saldırılarından (%46) daha yüksek olduğunu belirterek kamu çalışanlarına siber güvenlik konusunda kapsamlı eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Siber Saldırılar Doğal Afetler Kadar Önemsenmeli

2019’da fidye yazılımları, Amerika Birleşik Devletleri'nde 100'den fazla şehri vurdu. Ankete katılan her 6 katılımcıdan 1'i ise departmanlarının fidye yazılımı saldırısından etkilendiğini söyledi. Buna rağmen, çalışanların yarısı işverenlerinin siber güvenliğe yönelik hazırlıklarında herhangi bir değişiklik görmediğini belirtirken sadece %38'i genel fidye yazılımı önleme eğitimi aldığını söyledi. Daha da kötüsü, IT uzmanlarının %52’si, siber saldırıların yönetimi için ayrılan bütçelerin durduğunu belirtiyor. Kamu çalışanlarının %76'sı ise siber saldırıların doğal afetler gibi önemsenmesi ve acil destek sağlanması gerektiğini belirtiyor.

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler Siber Korsanların Hedefinde

ABD, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya-Pasifik genelindeki büyük kuruluşlarda çalışan 6.000'den fazla bilgi güvenliği uzmanının katıldığı Bitdefender Antivirüs araştırmasına göre, gelişmiş siber saldırılara karşı savunmanın en iyi yolu çalışanları eğitmek ve destek sağlamak. Bu, siber güvenlik eğitimine daha fazla önem veren kuruluşların saldırıları hızlı bir şekilde tespit etmede daha iyi ve savunmada daha verimli olmaları ile desteklenmektedir. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, kamu kurumlarını ve yerel yönetimleri hedef alan fidye yazılımlar için doğal afetlere hazırlanıldığı gibi hazırlanılması gerektiğini belirterek “Kamu ve yerel yönetimler siber saldırganlar için çok iyi bir hedef olmaya devam ediyor. Bu nedenle çalışanlara siber güvenlik eğitimlerinin verilmesi hayati önem taşıyor.” ifadelerinde bulunuyor.