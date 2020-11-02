Doğal afetlerde hayat kurtaran mobil uygulamalar

2020 yılında yaşadığımız felaketlerin sonu gelmiyor. Tam bitti diyoruz, birinin yaralarını sarıyoruz, diğeri başlıyor. Son olarak cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen depremle sarsıldık ve ne yazık ki yine hazırlıksız yakalandık. Verdiğimiz kayıplara, yaşanan acılara sebep olan ihmalleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu konuda hepimizin söyleyecek iki çift lafı var belki ama gelin bu yazıdaki önceliğimiz benzer doğal afetlerde kişisel olarak cep telefonlarımızla alabileceğimiz önlemler olsun.

Bildiğiniz gibi cep telefonlarımızı artık sadece iletişim aracı olarak kullanmıyoruz. Geliştirilen uygulamalarla oyunlar oynuyoruz, alışveriş yapıyoruz, toplantılara katılıyoruz, dil öğreniyoruz, günde kaç adım attığımızı takip ediyoruz, tasarım yapıyoruz, nabzımızı ölçüyoruz, hatta su içmeyi unutmamak için hatırlatma uygulaması bile kullanıyoruz ama nedense hayatımızı kurtarabilecek acil durum uygulamalarını elimizin altında bulundurmuyoruz. Artık bu konuda bir farkındalığa sahip olmamız gerekiyor. Çünkü binlerce liraya satın aldığımız ve elimizden düşürmediğimiz telefonlarımız, ihtiyaç anlarında hayatımızı kurtarabilecek araçlara kolaylıkla dönüşebiliyor. Bu yazımda sizler için tanıttığım uygulamaları mutlaka inceleyin, incelemekle de kalmayıp telefonunuza indirin.

Bridgefy: Bu uygulama, Bluetooth ile Bluetooth erişim alanınızdaki cihazlara bağlanabilmenizi sağlıyor ve her cihazı bir baz istasyonu olarak kullanarak daha fazla cihaza zincirleme bağlantıyla ulaşmanıza, mesajlaşabilmenize yardımcı oluyor. Normalde Bluetooth ile maksimum 100 metre mesafedeki cihazlara erişebiliyoruz ama bu uygulama sayesinde kilometrelerce uzaklıktaki cihazlara da erişmek mümkün. Acil durumlar için mutlaka telefonunuza indirin, bir kenarda dursun.

Whistle: Herkes bilsin ama kimse kullanmak zorunda kalmasın dediğim uygulamalardan biri de Whistle. Olası bir doğal afette, enkaz altında ya da zorlu bir pozisyonda, tiz bir düdük sesiyle sesimizi duyurup birilerinin dikkatini çekmemize yardımcı oluyor bu uygulama. Telefonların hoparlörünü kullanarak çıkardığı yüksek sese rağmen minimum seviyede şarj harcayan Whistle, zor durumdaki herkesin sesi olmaya hazır.

Firechat: İnternet bağlantısı olmadan anlık mesajlaşma imkanı sağlayan uygulamalardan biri Firechat. Birbirine 9 metre uzaklıkta bulunan her telefonunun baz istasyonu görevi gördüğü uygulamayı kullanan kişi sayısı artıkça kullanım alanı genişliyor. Bridgefy ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Güvendeyim: AKUT'un uygulaması olan Güvendeyim, deprem, sel veya diğer acil durumlarda sevdiklerimizin güvende olup olmadığını öğrenebilmemiz için geliştirilmiş bir uygulama. Kullanmak için tek yapmamız gereken, yakınlarımızın telefon numaralarını bu uygulamaya kaydetmek ve uygulama ekranındaki ‘Güvendeyim’ butonuna basmak. Bunu yaptığımızda kayıtlı olan tüm numaralara tahmini konumumuz SMS yoluyla anında iletiliyor. Eğer hala telefonunuzda yoksa hemen indirin, sevdiklerinizin de bu uygulamanın varlığında haberdar edin.

Güvendesin: Güvendesin, afet anında ihtiyacımız olabilecek pek çok özelliğe tek bir yerden erişmemize imkan tanıyan bir uygulama. Çok faydalı, çok başarılı bir uygulama ama ne yazık ki sadece iOS için geliştirilmiş. Çalışma yöntemine gelirsek; uygulamayı açtığımızda karşımıza çıkan “Güvendeyim” ya da “Güvende değilim” butonlarını kullanarak önceden tanımladığınız telefon numaralarına durumumuzu ve konumumuzu belirten bir kısa mesaj göndermemizi sağlıyor. Ayrıca; fener, zil ve 112 Acil kısa yolları da uygulamanın artı özellikleri.

Zello: Tam adı Zello PTT Walkie Talkie olan bu uygulama klasik telsizlerin modern bir versiyonu. (Evet, oradaki PTT bildiğiniz PTT) Kullanımı için internet erişimi olması gerekiyor. Bu bakımdan eksi bir puan alsa da yine de bas konuş işleviyle kolay bir şekilde sesli mesaj iletmeye yardımcı oluyor. Zello’da yakınlarımızı kapsayan gruplar oluşturabileceğimiz gibi herkese açık gruplara da giriş yapabiliyoruz ve anlık acil durum mesajlarımızı iletebiliyoruz.

Mesh Talk: internet veya telefon şebekesi olmadan 3 kilometrelik bir alanda video, fotoğraf ve metin mesajı göndermeye olanak tanıyan Mesh Talk da veri paylaşımında öne çıkan uygulamalardan biri.

Red Panic Button: Acil durum butonu sayesinde seçtiğimiz kişilere SMS yoluyla konumumuzu gönderebilmemize olanak tanıyan bir uygulama da Red Panic Button. Bu uygulamanın en sevdiğim yanı, kırmızı panik butonuna daha rahat ulaşılabilmesi. Direkt telefonlarımızın ekranına ekleyebiliyoruz, hatta akıllı saatlerimize de entegre edebiliyoruz.

Life360: Bu uygulama da yakınlarımıza acil durumlarda uyarı ve konum bilgisi göndermemize yardımcı olan uygulamalardan biri. En güzel özelliği ise arama yapma imkanı bulamadığımızda, kolay bir şekilde kaydettiğimiz kişilere bildirim göndermesi.

112 Acil Yardım Butonu: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlatılan 112 Acil Yardım Butonu uygulaması, bulunduğumuz konuma çok hızlı bir şekilde ambulans çağırmamıza yardımcı oluyor.

First AID-IFRC: Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlatılan bu uygulama da yaralanmalara hangi ilk yardım metodunu uygulamamız gerektiğini anlatan bir uygulama. Ayrıca olası bir doğal afette ve acil durumlarda neler yapılması gerektiğine dair de detaylı bilgilendirmeler yapıyor. Merak edenler için hemen söyleyeyim, uygulamanın Türkçe dil desteği de mevcut.

Şinasi Furkan AVCI

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