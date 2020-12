DLSS listesine 4 yeni oyun, Minecraft’a resmi RTX desteği geldi

Aralık ayında CRSED: F.O.AD (eski adıyla Cuisine Royale, 3 Aralık), Moonlight Blade (7 Aralık), Mount & Blade II: Bannerlord (Aralık'ta çıkacak) ve Scavengers, DLSS oyunlarının kadrosuna katılarak toplamda DLSS destekli oyun sayısını 30’a çıkartıyor.

DLSS sayesinde aşağıdaki oyunların her birinde performansın arttığı görülebilecek:

DLSS, CRSED: F.O.A.D.'de performansı %40'a kadar artırıyor. Bu da her GeForce RTX ekran kartının oyunu 4K'da 90 FPS'nin üzerinde oynayabileceği anlamına geliyor.



DLSS, Moonlight Blade'de kare hızınızı iki katından fazla artırabilir. Bu da her GeForce RTX ekran kartının oyunu 4K'da 60FPS'nin üzerinde oynayabileceği anlamına geliyor.



DLSS, Mount & Blade II: Bannerlord'da performansı %50'ye kadar artırıyor. Bu da her GeForce RTX ekran kartının oyunu 4K'da 60FPS'nin üzerinde oynayabileceği anlamına geliyor.



DLSS, Scavengers'de performansı %40'a kadar artırıyor. Bu da her GeForce RTX 30 Serisi ekran kartının oyunu 4K'da 60FPS'nin üzerinde oynayabileceği anlamına geliyor.



Bugün Windows 10 için RTX’lı Minecraft betadan resmi sürüme geçiyor. RTX özellikli Minecraft, bastan aşağı ışın izleme (path tracing) ile birlikte NVIDIA DLSS'yi destekliyor, yani oyundaki tüm ışıklandırmalar ışın izlemeli hale geliyor. RTX’li Minecraft’ta oyuncular deneyimlerini daha da geliştirmek için ışın izlemeli efektlerle desteklenen dünyalarda özel bir Fiziksel Tabanlı İşleme doku paketi ile geliştirilmiş her şeyi görebilecek.

RTX ile Minecraft'ın çıkışını kutlamak için NVIDIA, Minecraft için toplam resmi RTX dünya sayısını 15'e çıkaran 2 yeni dünya yayınlıyor. Şu an Colosseum dünyası mevcut ve yakında Dungeon Dash da arasına katılacak.

NVIDIA DLSS ile birlikte tamamı ışın izleme ile güçlendirilmiş gölgeler, yansımalar, yayılımlı aydınlatma ve küresel aydınlatma kullanan Cyberpunk 2077 yakında piyasaya sürülüyor. Işın izleme, Cyberpunk 2077'nin daha sinematik görünmesini sağlayan görsel olarak yeni nesil grafikleri etkinleştirir. Bu sayede güneş ışığı gölgeleri, küresel aydınlatma, gökyüzü aydınlatması, ışık yayıcı (emissive) yüzeyler ve yansımalar daha gerçekçi görünür. DLSS ise kare hızlarını (FPS) artıran ışın izleme ile oynatmak için gerekli bir özellik.