Dlna Nedir? Nasıl Kullanılır? Dlna Bağlantısı Nasıl Yapılır?

DNLA, Sayısal Akışlı Ağ Uyuşması (Digital Living Network Alliance) anlamına gelen film ve fotoğraf gibi bilgileri bir odadan diğer odaya aktarmanızı sağlayan bir ev ağıdır.

DLNA Nedir?

DLNA (Digital Living Network Alliance), mobil, tüketici elektroniği ve kişisel bilgisayar endüstrisinin önde gelen şirketleri tarafından kurulmuş olan bir birliktir. Televizyonlarda pek çok aktarım ve bağlantı teknolojisi bulunur.

DLNA de bunlardan bu teknolojilerden bir tanesidir. DLNA, ev ağı ürünlerini ev ağınız üzerinde oynadıkları rol ile sertifikalandırır. Bazı ürünler, medya depoluyor, bazıları medya oynatıyor ve medya oynatıcıları için erişilebilir kılar. Diğerleri de medyayı kaynağından ağdaki bazı oynatıcıya kontrol eder ve yönlendirmeye yardımcı olur.

DLNA Nasıl Kullanılır?

DLNA, Farklı sertifikaları anlayarak, ev ağının nasıl kurulduğunu anlayabilirsiniz. Medya paylaşım cihazlarını ve yazılımı kullanırken, bu cihaz kategorilerinin listesini görebilirsiniz. Bu sayede ev ağının ne olduğunu ve ne yaptığını bilmek, ev ağınızı anlamanıza yardımcı olur.

DLNA Bağlantısı Nasıl Yapılır?

DLNA bağlantısı, menü kısmında DLNA özelliği bulunuyorsa "Menü- Ağ uygulamaları - Inter@ctive Uygulamalar - DLNA" adımlarını takip ederek uygulamaya erişebilirsiniz. DMS aygıtı bulabilmek için MAVİ tuşa basmanız gerekir.

İstenilen DMS aygıtını seçerek üzerinde bulunan dosyalara rahatlıkla erişebilirsiniz. Burada karşınıza çıkan "Unknown" olarak gördüğünüz seçenekler uyumsuzdur. DLNA ekranı boş bir şekilde karşınıza çıkıyorsa ağ ayarların kontrol etmeniz gerekir. Menü - Ağ kısmından ağ bağlantısının doğru şekilde kurulup kurulmadığını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Televizyonunuz tarafından desteklenen

DLNA Özelliği

DLNA aynı zamanda bu cihazlarda bulunan görüntü aktarım özelliğine verilen isimdir. DLNA menüsü ile bir sunucudaki müzik, video ya da fotoğraf dosyalarına kolayca ulaşabilir ve DMR özelliği sayesinde DMC özelliği bulunan cihazlarla medya oynatmayı otomatik bir şekilde başlatıp istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Video, fotoğraflarınızı ya da müzik DLNA uyumlu DMS (Digital Media Server) olarak çalışan cep telefonu, PC ya da NAS (ağa bağlı olan depolama) gibi pek çok cihazda paylaşabilirsiniz.