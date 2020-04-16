DJI Mavic Mini inceleme

DJI Mavic Mini, geçtiğimiz sene Türkiye'de satışa sunulan ve ağırlığı 250 gramı geçmeyen bir drone modeli. Hatta DJI'ın ürün yelpazesi içinde en 'hafif' model de denilebilir. Cihaz, gelişmiş görüntü yakalama, uçuş performansı, video iletimi ve akıllı özellikleri taşınması kolay bir platformda bir araya getiriyor.

Minik ve hafif olduğu için her yere kolayca taşınabilen DJI Mavic Drone, DJI Fly uygulamasıyla birlikte çalışıyor ve kullanıcılar daha basit bir arayüzle drone'larını kullanabiliyor. Ürünü satın aldığınızda drone için bir ehliyet alma zorunluluğunuz bulunmuyor. Ürünü ilk etapta kutusundan çıkardıktan sonra tam şarj edin. Bataryası tam olarak dolu olan Mavic Drone, 30 dakika süresince havada kalabiliyor.



Drone'u rahatça kullanabilmek için App Store veya Google Play Store üzerinden DJI Fly uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise drone'un pervanelerine yakından bakmanız gerekiyor. Uçuş öncesinde pervanelerin gerektiği gibi takılı olup olmadığını kontrol etmenizde sonsuz fayda var.

Uçuş öncesinde dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise pusulanın kalibre edilmesi gerekliliği. Böylece drone'u gerektiği gibi yönlendirebilir, sağa sola hareket ettirebilirsiniz.

Cihaz, yaklaşık 249 gram ağırlığında olduğundan neredeyse bir akıllı telefon ağırlığına sahip.



Gelelim ürünün fotoğraf ve video çekimi kısmına... Mavic Mini 12MP havadan fotoğrafları ve 30 fps'de 2,7K ya da 60 fps'de 1080p video kaydını destekliyor. 3 eksenli motorlu bir kardan olağanüstü kamera dengesi sağlıyor ve net, ultra-düzgün görüntü çekme olanağı tanıyor. Diğer yandan DJI Mavic Drone, gelişmiş bir iletim sinyali net ve düzgün video görüntülerini mümkün kılıyor.

Quickshots modundan da bahsetmek gerekiyor. Bu modları uygulamanın içerisinden kullanmak için, ekranın sol tarafındaki uzaktan kumanda simgesini seçin ve ardından QuickShot'ı seçin. Açılan menüden, gerçekleştirmek istediğiniz spesifik QuickShot'ı seçin. Nesnenizi seçmek için, akıllı telefonunuzun ekranı üzerinde nesneye dokunun. Nesnenin etrafında yeşil bir kare çıktığında, Mavic Mini QuickShot modunda çalışmaya başlayacaktır.



Bu mod sayesinde kullanıcılar film kalitesinde videoları kolaylıkla çekebiliyor.

Peki güvenlik tarafında ürünün öne çıkan özellikleri neler?

Pervaneleri tam anlamıyla koruyan ve uçuş güvenliğini artıran 360° Pervane Koruyucu Mavic Mini'ye bağlanabiliyor. Bunun dışında herhangi bir kazayı önlemek adına cihaz; iç mekanlarda VPS, dış mekanlarda GPS'i kullanarak doğru yere süzülebiliyor. Bataryanız tükenmeye başladığında ise geriye kalan uçuş sürenizi hesaplayarak geri dönme vakti geldiğinde sizi bilgilendiriyor ve bu konuda kullanıcının düşünmesi gereken bir durum kalmıyor.

Ürünün bir diğer kullanışlı özelliği ise diğer DJI drone'larında da olduğu gibi yeterli GPS olduğunda başlangıç noktasına otomatik olarak dönebilmesi... Bunun için önce bir başlangıç noktası seçip Return to Home'u etkinleştirin. Bu durumda, acil bir durum anında veya bağlantının kopması halinde, hava taşıtınız başlangıç noktasına geri gelecektir.

Ve elbette son uyarımızı da yapalım. Drone'ları her yerde uçuramazsınız. Drone'ların uçuş alanlarıyla ilgili bilgi için dji.com/flysafe adresine göz atabilirsiniz.