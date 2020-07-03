DJI Mavic 2 Pro incelemesi

DJI’ın yeni nesil drone modeli tek şarj ile 31 dakika boyunca kesintisiz olarak uçuş yapabiliyor. 8 GB depolama kapasitesine de sahip olan yeni nesil drone, 72 km hıza çıkabilirken, altına yerleştirilen ışıklar ile selefine kıyasla daha iyi bir iniş gerçekleştirebiliyor. Geliştirilmiş pilot yardım sistemi sayesinde engellere karşı çok daha duyarlı olan Mavic 2 Pro, ayrıca 8 kilometre menzile de sahip. Bu kapsamda uçuş süresi ve menzil bakımından serinin bir önceki modeline kıyasla büyük bir yol kat edilemediğini de görüyoruz.



RENK PROFİLİ

Mavic 2 Pro, sınıflandırma odasında daha fazla esneklik için daha yüksek dinamik aralık sağlayan 10 bitlik Dlog-M renk profilini destekliyor. Sistem 1 milyardan fazla renk kaydeder (geleneksel 8 bit renk kodlama teknolojilerinin 16 milyon renklerine kıyasla) ve hem vurgularda hem de gölgelerde ayrıntıları koruyor. Artık günbatımı ve gündoğumundaki en hassas geçişleri yakalayarak post prodüksiyon için daha fazla alan bırakabilirsiniz.



Bunun haricinde serinin yeni modelinde, Hasselblad imzalı 20 Megapiksel çözünürlüğünde ve 1 inç büyüklüğünde olan bir CMOS sensör yer alıyor. Karşılaştırma için Mavic Pro’da 12 Megapiksel çözünürlüğünde bir sönsöre yer verildiğini de ayrıca belirmek isteriz.



HDR VİDEO



4K 10-bit HDR desteğiyle Mavic 2 Pro bir 4K televizyona HLG ile takılabilir ve görüntüyü doğru renk tonlarıyla veriyor. HDR videoyu bu kadar çekici kılan şey daha parlak vurgular ve arttırılmış kontrasttır. f/2.8 ve f/11 diyafram aralığı sunan bu sensör 4K/10 bit HDR desteği ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda selefine kıyasla, Hasselblad üretimi bu sensör ile Mavic 2 Pro modelinin kullanıcılara kaliteli bir deneyim sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.



Gece çekimlerinde de harika görüntüler elde edebileceğiniz bu drone’un 77 derecelik görüş açısına sahip olduğunu da görüyoruz. Böylelikle, geniş açılı görüntülerde elde edebiliyorsunuz.

DJI’ın en uzun uçuş süresine sahip olan drone modeli bataryasıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Bu kısımda toplamda 3950 mAh büyüklüğündeki bir bataryaya yer veren DJI’ın yeni nesil drone’u ayıca uzun mesafelerden 100 mb/s’lik video transferi de yapabiliyor.

MAVIC 2 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ