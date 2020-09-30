Diyarbakır'da yerli kontakt lens temizleme solüsyonu üretildi

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren ULTRON Kimya, yerli imkanlarla kontakt lens temizleme solüsyonu üretti.

DÜ ve (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) KOSGEB’in sağladığı destekle öğretim üyelerinin kurduğu ULTRON Kimya firması, hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de dışa bağımlılığı azaltmak için çok amaçlı kontakt lens temizleme solüsyonu (KLTS) üretimini kararlaştırdı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu üretilen solüsyon, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Merkezi Laboratuvarı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi TÜBİTAK MAM ve Yeditepe Üniversitesi AR-GE ve Analiz (YÜ-AGAM) laboratuvarlarında yapılan tüm fiziksel, kimyasal ve bio uyumluluk testlerinden başarı ile geçti.

PRO-VISION isminin verildiği ve 6 ay sonra satışa sunulması hedeflenen ilk yerli solüsyonun satış fiyatı ithal ürünlere göre yüzde 20 daha düşük olacak.

"AR-GE'si çok zor bir ürün"

DÜ Fen Fakültesinden ULTRON Kimya firması proje sorumlusu Prof. Dr. Murat Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir ilke imza atarak, yerli imkanlarla kontakt lens temizleme solüsyonunda üretim aşamasına geldiklerini söyledi.

Ürünleri sayesinde dışa bağımlılığın azalacağını aktaran Aydemir, şöyle konuştu:

"Ülke olarak dışa bağımlı olduğumuz ürünler çok fazla. Bunlardan biri de kontakt lens temizleme solüsyonu. Özellikle Türkiye'de maalesef bu konuda bir eksiğimiz var. Şu ana kadar henüz böyle bir ürün üretilmiş değil. Sanayiden gelen talep üzerine tıp, eczacılık ve fen fakültelerinin akademisyenleri bir araya gelerek bu projeyi yapma gereği hissettik ve hazırladığımız projeyi uygulamaya geçirdik."

Aydemir, "KOSGEB'den yaklaşık olarak 750 bin liralık AR-GE inovasyon desteği aldık. Ayrıca akademisyenler de katkı sağlayarak 3 milyon liralık bütçe oluşturduk. Bu şekilde temizleme solüsyonunu üretme aşamasına geldik." diye konuştu.

Çok amaçlı kontakt lens solüsyonu üretmenin zor ve zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Aydemir, "Tıbbi cihaz sınıfına giren bir ürün. Bu konuda ürünün AR-GE'si çok zor bir ürün ama biz buna rağmen losyonu üretmeyi başardık." dedi.

Yaklaşık 6 ay sonra losyonu satışa sunacaklarına işaret eden Aydemir, "Ürettiğimiz solüsyon göz için hiçbir risk içermiyor. Kullanılan tüm fragmanlar daha önce kullanılmış ve bunların optimum miktarları ayarlanmış. Hayvan deneylerinden geçmiş olması zaten bize bunu göstermiş oluyor. Ürünümüze ek ilave olarak göz konforunu koruyan tıbbi aromatik bitki karışımıyla bir formülasyon geliştirdik." şeklinde konuştu.

"Maliyeti düşürdü"

Diyarbakır'ın katma değerini artıracak bir hareketin içinde olduklarını aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Dışa bağımlı olduğumuz bu ürünü, Türkiye veya Diyarbakır'da yapıyor olmamız bir çok maliyeti düşürdü. Dışa bağımlı olduğumuz bu ürünü burada üretmemiz, örnek olabilir. Bu konuda Diyarbakır sanayisi ve üniversitenin bir araya gelmesi bizi mutlu ediyor. Bu şekilde dışarıya bağlı olduğumuz tedarik zincirini kırmış olacağız."

Daha ucuz olacak

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi proje sorumlusu ve koruyucusu Prof. Dr. Feyaz Durap ise ULTRON Kimya'da 3 yıllık bir AR-GE çalışması sonucunda aldıkları desteklerle kontakt lens temizleme solüsyonu geliştirdiklerini söyledi.

Durap, "Bu ürünün yerli üretim olarak piyasaya çıkması, piyasada var olan ürünlerin fiyatlarına göre nispeten daha ucuz olacak. Ayrıca stok maliyetinin de önemli derecede azalmasına yol açarak, fiyat bazında daha kolay ulaşılır hale gelecek." dedi.

300 bin kişi kullanıyor

Türkiye'de yaklaşık 300 bin kişinin kontakt lens temizleme solüsyonu kullandığını aktaran Durap, "Kullanıcılar bundan sonra daha kaliteli ürünü daha ucuza alacak. Çünkü yerli üretim kullanıcıya ürünün ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.



