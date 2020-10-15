Diyarbakır’da çocuklar bilişim dünyasına hazırlıyor

Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte gelişen teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan bilişim alanını göz önünde bulundurarak tam donanımlı 2 robotik kodlama atölyesi açtı. Çocukların yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesinde Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda biri ilkokul, diğeri ortaokul-lise seviyesi olmak üzere 2 adet robotik kodlama atölyesinde eğitimler devam ediyor.



Proje kapsamında ayrı ayrı gruplar halinde 7-12 ve 12-15 yaş arası çocukları kabul edilen atölyede 140 kişiye ulaştıktan sonra eğitimlerini tamamlayacak. Projenin yaklaşık 15 gün sonra sona ermesi beklenirken, projenin ardından robotik kodlama atölyesinde 3 ve 6 aylık yeni dönem eğitimleri başlayacak.



