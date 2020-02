Diyabet hastası genç yerli insülin pompası üretmek istiyor

Yerli insülin pompası, kiti ve sarf malzemelerinin üretilebilmesi için Ar-Ge ekibi kuran Kutucu'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında kurulan Adana Girişimcilik Merkezi destek verdi.



2011 yılında diyabet hastası olduğunu öğrenen ve doğuştan tek böbreğe sahip 23 yaşındaki Maide Kutucu, günde dört kez kullanmak zorunda kaldığı insülin iğneleri nedeniyle alerjik sıkıntılar yaşadı.



Bu tür hastalar için tercih edilen insülin pompası kullanması gereken Kutucu, pompa ile hortum ve kitlerinden oluşan, her üç günde bir değişmesi zorunlu sarf malzemelerinden kullanmaya başladı.



Ailesinin kullandığı insülin pompası ve sarf malzemeleri için düzenli miktarlarda para ödeyerek fedakarlık yapmasından etkilenen Kutucu, bu alanda araştırmalar yaptı.



Tedavi için kullandığı malzemelerin ithal olduğu için 3 bin liradan 18 bin liraya kadar değişen fiyatlardan satıldığını gören Kutucu, hastanın yaşam standardını büyük oranda yükselten pompaların fiyatı nedeniyle birçok benzer kişi tarafından kullanılamadığını fark etti.



Kutucu, bunun üzerine öncelikle bu malzemenin yurt içinde üretiminin yapılması için bir girişimde bulunması gerektiği düşüncesiyle, yakın çevresinde aralarında biyomedikal mühendisliği, yazılımcı gibi meslekleri olan gönüllülerden oluşan 8 kişilik ekip oluşturarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında kurulan Adana Girişimcilik Merkezine başvurdu.



Yapılan elemeler sonucu girişim fikri desteklenmeye değer görülen Kutucu ve ekibi, merkezin "Patlat Fikrini Ön Kuluçka Program" programı kapsamında girişimcilik, finans, pazarlama, işletme yönetimi, marka hukuku gibi eğitimler aldı.



Eğitim sonrası üretim fikrini Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Merkez iş birliğinde yürütülen "Start-Up Weekend For All" etkinliğinde jüri üyelerine anlatan Kutucu, burada da Turkcell Arıkovanı'ndan kitlesel fonlama, mentörluk ve networking alanında destek almaya hak kazandı.



Kutucu ve ekibi, kitlesel fonlama kapsamında yatırımcı ile buluşmak için ilk prototipi yapmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.



Kutucu, insülin pompasının normal iğnelere göre hastaya rahatlık sağladığını anlatarak, 7-8 ay içinde yerli insülin pompası ve kitinin prototipini yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Gün içerisinde devamlı insülin alması gereken hastaların iğnelerini buz akü içinde taşımak zorunda olduklarını, pompanın ise basit şekilde elbise veya çantada taşınabildiğini ifade eden Kutucu, şu değerlendirmede bulundu:



"Şu an Ar-Ge aşamasındayız. Bu yılın eylül-ekim ayı gibi prototip çıkarmaya çalışacağız. Turkcell Arıkovanı, prototip hazır olunca proje bedelinin yüzde 25'i kadar destek sağlayacak. Çıkardığımız ürünü yayınlayıp yatırımcıların o uygulamanın sitesinde bizi görüp temasa geçmesini sağlayacak. Bu pompayı çok fazla kullanmak isteyen hasta var ama maliyetinden dolayı kullanamıyor. Yerli üretimim gerçekleşirse bu hastalar düşük maliyetle hayatlarını kolaylaştırıcı cihaza daha kolay ve ucuz ulaşacak."



Türkiye'de 1 milyona yakın tip 1 diyabet hastasının bulunduğuna ve bunların bir bölümünün maddi sebeplerden dolayı insülin pompası ve sarf malzemelerine ulaşımının zor olduğuna dikkati çeken Kutucu, yerli pompa üretmeleri halinde diyabet hastalarının bu pompalara ulaşımının kolaylaşmasının yanı sıra yurt dışına bunun için ödenen paraların da ülkede kalacağını ifade etti.



KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri



Adana Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak da Kutucu'ya bilgi ve teknik destek sağladıklarını belirtti.



Çolak, şunları kaydetti:



"Yerli ve milli üretim anlamında biz böyle bir ürünün geliştirilmesinin ülkemize katkı sağlayacağını düşündüğümüz için başvuruyu kabul ettik. Eğitimler verildi. Alanda uzmanlardan mentör desteği veriyoruz. Dönem dönem bize gelişmelerle ilgili sunumlarını yapıyorlar. Bizim de başarılı bulduğumuz girişimcilerden bir tanesi. Sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz. Projenin ileriki aşamalarında KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri ve diğer fon kaynaklarına ulaşmaları açısından da yardımcı olacağız."