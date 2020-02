Disney Plus kaç aboneye ulaştı? Avrupa'ya ne zaman geliyor?

Disney Plus, beklenenden daha hızlı büyüyor. Rakamlar da bu söylemi doğruluyor. Geçen Kasım ayında yayın hayatına başlayan ve daha 4 ayı dolmadan 26 milyon aboneye ulaşmayı başaran Disney Plus, henüz pek çok ülkede aktif hale gelmemesine karşın bu sayıya erişti. ABD sınırları çerçevesinde hizmet veren Disney Plus'ın abone sayısı 26.5 milyon, en büyük rakibi Netflix'in ise 61 milyon abonesi bulunuyor. Ancak kısa sürede iki platformun arasındaki farkın iyice azalması pek de şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.



Peki Disney Plus Avrupa ülkelerinde ne zaman aktif hale gelecek? İlk etapta Mart ayında Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın da içinde olduğu bir dizi Avrupa ülkesinde Disney Plus, yayın hayatına başlayacak. Daha sonrasında ise Doğu Avrupa ülkelerine doğru yayılmaya devam edecek.



7 dolarlık aylık ücretin ödenmesiyle kullanılabilen Disney Plus, ABD'de hizmet veren Netflix ve HBO Max platformlarına kıyasla oldukça uygun ücretlere sahip. Platformun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.