Disk yazmaya karşı korumalı hatası nedir? Çözümü nasıldır?

Son dönemlerde disk yazmaya karşı korumalı hatası yine çok sık karşılaşılmaya başlandı. Birçok kullanıcının canını sıkıyor ve yapılmak istenen işlemleri sekteye uğratıyor. Eğer, ‘disk yazmaya karşı korumalı. Korumayı kaldırın veya başka bir disk kullanın.’ şeklinde bir uyarı alıyorsanız bunu birkaç kolay yöntemi uygulayarak yok edebilirsiniz. Verilecek işlemleri ve adımları doğru şekilde sırasıyla gerçekleştirmek, bu sorundan kurtulma imkanı tanımaktadır.

Disk Yazmaya Karşı Korumalı Hatası Nedir?

Pek çok bilgisayar kullanıcısının yaşadığı sorunlardan biri disk yazmaya karşı korumalı hatası olarak öne çıkıyor. Bu durum USB’ye ait okunabilir özellik bulunmasından dolayı oluşmaktadır. USB’ye ait okunabilir özellik kaldırıldığı andan itibaren bu sorundan kurtulma şansı elde edilebilmektedir. Eğer işlemler sırasıyla yapılırsa ve komutlar tamamlanırsa, bir daha disk yazmaya karşı korumalı hatası uyarısı ortaya çıkmaz.

Çözümü Nasıldır?

Disk yazmaya karşı korumalı hatası çözümü oldukça kolaydır. Bu işlemi belli aşamalar ile gerçekleştirdikten sonra, diskinizde bulunan ancak görünmeyen dosyaları kurtarmak amaçlı diğer işlemleri gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz. Ancak öncelikle belirli Komutları yerine getirmek ve bunu sırası ile gerçekleştirmek büyük öneme sahiptir.

1 - Komut İstemi Yöneticisi

Öncelikle komut istemi yöneticisi olarak çalıştırmanız gerekir. Bunun için başlat menüsünde yer alan çalıştır kısmına ‘cmd’ yazmanız yeterlidir. Bu konuda yazmak sureti ile enter'a basarak karşınıza yeni bir sekme çıkacaktır.

2 - Komut Penceresinde Yazılacak Konut

Komut istemi yöneticisi üzerinden, ‘cmd’ yazdıktan sonra karşınıza çıkacak komut penceresini bir kelime ekleme yapmanız gerekir. O kelime ise, ‘diskpart’ olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde komut penceresini bu kelimeyi yazarak enter tuşuna basın.

3 - Diskpart Ekranı

Karşınıza yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra diskpart ekranı çıkacaktır. Bu ekranda şu komutu uygulamak suretiyle sürücüleri listeleme olanağı elde etmeniz gerekiyor. Yazmanız gereken komut ise, ‘list volume’ olarak öne çıkmaktadır.

4 - Listeden İşlem Yapma

Liste üzerinde işlem yapmak istediği USB disk konusunda, burada volume numarasını not etmeniz gerekmektedir. Ardından volume numarası için şu komutu girin, ‘select volume n’ ve uygulayın.

5 - Ardından Yapılacak Komut

Yukarıdaki işlemi tamamladıktan sonra yapılacak olan komut, ‘attributes disk clear readonly’ işlemidir.

6 - Son İşlem

Son olarak şu işlemi ve komutu uygulamak suretiyle aşamaları tamamlayabilirsiniz. Gerçekleştireceğiniz komut, ‘attributes volume clear readonly’ uygulamasıdır.

Bu işlemi tamamlamak suretiyle bundan sonra disk yazmaya karşı korumalı hatası sorunu ile karşı karşıya kalmazsınız. Böylece disk üzerinden güvenli şekilde işlem gerçekleştirebilir ve yapmak istediğinizi kolay biçimde sağlayabilirsiniz.