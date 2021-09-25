Disk yazma korumalı hatası nasıl çözülür? Harici hard disk veya dvd yazma koruması nasıl kaldırılır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu: Bu kararları sadece biz veririzCumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu: Bu kararları sadece biz veririz#Recep Tayyip Erdoğan
Ersun Yanal çocuklar gibi sevindi İstifa sesleri sonrası...Ersun Yanal çocuklar gibi sevindi! İstifa sesleri sonrası...#Ersun Yanal
Musleranın olay yaratan görüntüsü ortaya çıktı Üzerine yürüdü ve...Muslera'nın olay yaratan görüntüsü ortaya çıktı! Üzerine yürüdü ve...#Fernando Muslera
Çirkin olayda flaş gelişme Aynı skandala daha önce de imza atmış...Çirkin olayda flaş gelişme! Aynı skandala daha önce de imza atmış...#Engelliler
Bakan Kocadan kritik eşik için çağrı var İşte Kovid-19da son durum...Bakan Koca'dan kritik eşik için çağrı var! İşte Kovid-19'da son durum...#Koronavirüs
Muhalefete öğrenci yurdu tepkisi: Çirkin bir kampanya yürütülüyor, yalan söylüyorsunuzMuhalefete öğrenci yurdu tepkisi: 'Çirkin bir kampanya yürütülüyor, yalan söylüyorsunuz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Düğün sonrası takı kavgası Üzerime yürüdüler ateş ettimDüğün sonrası takı kavgası! 'Üzerime yürüdüler ateş ettim'#DÜĞÜN
İngilterede kriz büyüyor Market rafları boşaldıİngiltere'de kriz büyüyor! Market rafları boşaldı#İngiltere
Hamileyken koronaya yakalandı... Aşı olmadığına bin pişmanHamileyken koronaya yakalandı... Aşı olmadığına bin pişman!#Koronavirüs
AK Partili Ünaldan Mavi Vatan eleştirisi: Bu siyasi anlayışta sorun vardırAK Partili Ünal'dan 'Mavi Vatan' eleştirisi: 'Bu siyasi anlayışta sorun vardır'#Mahir Ünal
Adana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı Beşiktaş maçında olay olmuştuAdana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı! Beşiktaş maçında olay olmuştu#Balotelli
Vali Bilmez duyurdu: Koronavirüs yasağı geldi Uymayana ceza kesilecekVali Bilmez duyurdu: Koronavirüs yasağı geldi! Uymayana ceza kesilecek#VAN
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim ettiO şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim etti#Prenses Caroline
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
Şans öpücüğüŞans öpücüğü!#Lourdes Leon
HABERLERTeknoloji Haberleri

Disk yazma korumalı hatası nasıl çözülür? Harici hard disk veya dvd yazma koruması nasıl kaldırılır?

#Bilgisayar#Harici Hard Disk#Disk Yazma Korumalı Hatası Nasıl Çözülür
Disk yazma korumalı hatası nasıl çözülür Harici hard disk veya dvd yazma koruması nasıl kaldırılır

Günlük yaşamda sıklıkla kullandığımız bilgisayarlarda çoğu zaman bazı hatalar meydana gelebilmektedir. Disk yazma korumalı hatası da bunlardan bir tanesidir. Kullanıcılar tarafından bu hatanın nedeni merak edilmektedir. Disk yazma korumalı hatası nasıl çözülür? Harici hard disk veya DVD yazma koruması nasıl kaldırılır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Disk Yazma Korumalı Hatası, taşınabilir bellekte yer alan dosyalar bilgisayara aktarılmak istendiğinde meydana gelmektedir. Bu durum yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla kalem sürücü, SD kart, USB Flash sürücü ve depolama cihazları gibi ürünlerde meydana gelmektedir.

DİSK YAZMA KORUMALI HATASI NEDİR?

Disk yazma korumalı hatasının meydana gelmesi disk ya da belleğin bozulduğu anlamına gelmez. Bu durumda disk ya da bellek yazmaya karşı korunuyor anlamına gelmektedir. Bu hata meydana geldiği zaman sadece cihazdan veri okunabilir anlamına gelir. Fakat verilerin değiştirilmesi ya da farklı bir işlem yazılması, silinmesi, kopyalanması gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkün değildir.

DİSK YAZMA KORUMALI HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu hata ile karşılaşıldığı zaman USB Flash Sürücünün virüslü olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Eğer virüs varsa o zaman temizlenmesi gerekmektedir. Bilgisayara virüs bulaşması durumunda bellek formatı hasar görebilir. Virüsler temizlendikten sonra işlemin tekrar denenmesi gerekmektedir.

HARİCİ HARD DİSK VEYA DVD YAZMA KORUMASI NASIL KALDIRILIR?

Haberin Devamı

USB belleklerin bazılarında koruma kilidi bulunabilmektedir. Koruma kilidi olması halinde disk yazma korumalı hatası vermektedir. Bu durumda kilidin kaldırılarak işlemin tekrar denenmesi gerekmektedir.

Disk yazma korumalı hatası eğer bir veri bellekten bilgisayara aktarılacakken meydana geliyorsa o zaman bellek içinde taşınacak olan dosyanın üzerine gelerek sağ tıklayıp özellikleri açmanız gerekir. Buradan salt okunur kısmı onaylı ise bu onay kaldırılmalıdır. Bu işlemin ardından Tamam butonuna tıklanıp işlemin tekrar denenmesi gerekir. Sorunun ortadan kalktığını göreceksiniz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilgisayar#Harici Hard Disk#Disk Yazma Korumalı Hatası Nasıl Çözülür