Disk yazma korumalı hatası nasıl çözülür? Harici hard disk veya dvd yazma koruması nasıl kaldırılır?

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Disk Yazma Korumalı Hatası, taşınabilir bellekte yer alan dosyalar bilgisayara aktarılmak istendiğinde meydana gelmektedir. Bu durum yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla kalem sürücü, SD kart, USB Flash sürücü ve depolama cihazları gibi ürünlerde meydana gelmektedir.

DİSK YAZMA KORUMALI HATASI NEDİR?

Disk yazma korumalı hatasının meydana gelmesi disk ya da belleğin bozulduğu anlamına gelmez. Bu durumda disk ya da bellek yazmaya karşı korunuyor anlamına gelmektedir. Bu hata meydana geldiği zaman sadece cihazdan veri okunabilir anlamına gelir. Fakat verilerin değiştirilmesi ya da farklı bir işlem yazılması, silinmesi, kopyalanması gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkün değildir.

DİSK YAZMA KORUMALI HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu hata ile karşılaşıldığı zaman USB Flash Sürücünün virüslü olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Eğer virüs varsa o zaman temizlenmesi gerekmektedir. Bilgisayara virüs bulaşması durumunda bellek formatı hasar görebilir. Virüsler temizlendikten sonra işlemin tekrar denenmesi gerekmektedir.

HARİCİ HARD DİSK VEYA DVD YAZMA KORUMASI NASIL KALDIRILIR?

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USB belleklerin bazılarında koruma kilidi bulunabilmektedir. Koruma kilidi olması halinde disk yazma korumalı hatası vermektedir. Bu durumda kilidin kaldırılarak işlemin tekrar denenmesi gerekmektedir.

Disk yazma korumalı hatası eğer bir veri bellekten bilgisayara aktarılacakken meydana geliyorsa o zaman bellek içinde taşınacak olan dosyanın üzerine gelerek sağ tıklayıp özellikleri açmanız gerekir. Buradan salt okunur kısmı onaylı ise bu onay kaldırılmalıdır. Bu işlemin ardından Tamam butonuna tıklanıp işlemin tekrar denenmesi gerekir. Sorunun ortadan kalktığını göreceksiniz.