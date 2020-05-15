Disk birleştirme nedir ve ne işe yarar? Disk birleştirme nasıl yapılır

Bilgisayara yüklenen uygulamalar ve dosyaların gereksiz yığılması halinde diskte çalışma sistemini yavaşlattığı bilinen bir gerçektir. Disk birleştirme işlemi ise bu aşamada uygulanan bir yöntemdir. Parçalanmış olan dosyalar ve veriler tek diskte birleştirilerek yer kaplaması önlenmektedir.

Disk Birleştirme Nedir?

Bilgisayara yüklenen, indirilen dosya akışı programın yavaşlamasına, dosya kalıntılarının oluşmasına sebep olmaktadır. Bu durumu önlemek adına disk birleştirme işlemi yapılmaktadır. Böylece birçok parçadan oluşan programlar tek parçada birleştirilerek işlem kolaylığı sağlanmaktadır. Bilgisayara yüklenen her program öncelikle yeni dosya parçalarına ayrılmaktadır.

Bu dosya parçaları farklı disklerde hard diskin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Her yüklenen programın parçalara ayrıldığı düşünüldüğü zaman bilgisayar adına olumsuz bir tablo ortaya çıkmaktadır. Diskleri birleştirmek ise bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlamaktadır.

Disk Birleştirme Ne İşe Yarar?

Yüklendikten sonra parçalara bölünen dosyanın her bir parçası bilgisayarın farklı bir alanında yer kaplamaktadır. Bu durum ise hard diskin çalışmak için daha fazla enerji sarf etmesine sebep olmaktadır. Bu durumu önlemek adına dosyalar tek diskte toplanmaktadır. Bu işlem bilgisayarın hızını artırmakla birlikte, hard disk ömrünü bir nebze uzatmaktadır.

Disk birleştirici araçla birlikte, bilgisayara yüklenen her dosya otomatik olarak aynı diskte toplanabilir. Disk birleştirme aracına ve işlemine bilgisayar üzerinden ulaşmak ve aktif hale getirmek mümkündür. Disk birleştirme sadece yüklenen dosyalar için işlem yapmaz. Silinen dosyaların da kalıntılarını ortadan kaldırmak için çalışmaktadır.

Bilgisayara yükleyip daha sonra sildiğiniz tüm dosyaların bilgisayarınız üzerinde kalıntıları mevcuttur. Bu kalıntıları ortadan kaldırmazsanız zamanla ağırlık oluşturmaktadır. Bu durum ise hızı yavaşlatmaktadır. Bilgisayarın daha verimli çalışmasını isteyenler programın avantajlarından faydalanmaktadır.

Disk Birleştirme Nasıl Yapılır?

Disk birleştirme bilgisayara yüklenen bir program ya da uygulama yoluyla yapılmaktadır. Ancak her daim kullanılabilen Ancak Windows işletim sisteminin disk birleştirme programı otomatik olarak düzeli aralıklarla çalışmaya devam etmektedir. Ancak kimi zaman bu işlemi manuel olarak yapmak ve iyileştirerek en iyi durumda çalıştırmak gerekebilir. Bu işlem için bazı ayarlamalar yapmak gerekmektedir.

Bu işlem için öncelikle bilgisayarın başlat menüsüne tıklamak gerekmektedir. Daha sonra tüm programlar sekmesinden donatılar aşamasına ulaşmak gerekir. Bu noktada sistem araçları bölümü görünecektir. Bu kısımda disk birleştiricisi sekmesine tıklıyoruz. İkinci bir yol ise denetim masası- sistem ve güvenlik yönetimsel araçlar-disk birleştirici sekmeleri sırasıyla tıklanmalıdır.

Bu aşamadan sonra disk birleştirici programı açılmış olmaktadır. Programı hem C: hem D: diskine uyguluyoruz. Birleştirme işlemini düzenli aralıklarla uygulamak mümkündür. Bu durum bilgisayarın otomatik olarak hızlanmasını sağlamaktadır.