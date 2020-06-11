Disintegration'ın çıkış videosu yayınlandı

Disintegration; aşırı iklim şartları, aşırı nüfus, gıda kıtlığı ve küresel bir pandeminin ortaya çıkması ile ulusların çöktüğü ve insanlığın yok olmanın eşiğine geldiği gelecekte geçen bir hikâyeye sahip. Bu önlenemez krize geçici bir çözüm olarak bilim adamları; insan beyninin çıkartıldığı ve cerrahi olarak robotik bir armatürün içine yerleştirilen "Entegrasyon" adından bir yöntem geliştirdi.



Oyunda Romer adında Entegrasyon işleminden geçmiş bir karakteri yönlendireceksiniz ve suçlulardan oluşan ufak ekibi ile; bir gün tekrardan insan olma umuduyla, önem verdikleri kişileri koruyabilecekleri daha parlak bir gelecek için savaşacaksınız.

Disintegration resmi olarak 16 Haziran’da PC, Xbox One ve PS4 için çıkışını yapacak.





