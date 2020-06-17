Disintegration; PC, PlayStation 4, ve Xbox One için satışa çıktı

Disintegration, FPS oyununa gerçek zamanlı strateji unsurlarını harmanlayarak yeni bir oyun deneyimi sunuyor. Felaketin eşiğinde olan bir dünyada yer alan insanlık, insan beyninin hayatta kalması için robotik bir armatüre aktarıldığı Entegrasyon olarak bilinen bir sürece giriş yapar. Rayonne olarak bilinen acımasız bir lejyon, insanlık güçlerini kontrol altına almak adına bir zamanlar isteğe bağlı olarak yapılan Entegrasyon sürecini insanlık için zorunlu hale getirip kötüye kullanmaya başlar.

Tek kişilik oyunda, kendinizi kanun kaçağı lideri Romer Shoal'ın hikayesinde bulacaksınız. Romer, bir zamanların Kuzey Amerika'sında büyük bir Rayonne topluluğuna öncülük eden kurnaz ve manyak Kara Shuck'ın pençesinden son anda kaçmıştır. Shuck’ın uğursuz, özerk ordusu kıtayı yakıp yıkarak, insanlıktan kalan son izleri avlayıp, ortadan kaldırımayı amaçlarken, kalan birkaç sığınmacıyı kurtarma ve koruma amacıyla yoğun gerilla tarzı saldırılarla karşı koymak ise Romer ve ekibine düşüyor.

V1 Interactive'in Başkanı ve oyunun yönetmeni Marcus Lehto, “Disintegration FPS oyun algınızı zorlayacak” dedi. “FPS ve RTS türlerinin sadece doğru parçalarını harmanlamak ve daha önce hiç kimsenin oynamadığı bir şey bulmak zaman aldı. Tek kişilik oyun boyunca, Gravcycle'ın koltuğuna oturarak yaşadığınız hikâyede, taktik dolu bir komutan ve savaş pilotu olma becerilerini öğrenecek ve ustalaşacaksınız."

Ayrıca altı farklı haritaya sahip üç çok oyunculu modu bulunan Disintegration, gelecekte de güncellemelerle alacağı ek içerikler de sunacak. Her biri farklı oyun stili sunan dokuz “Mürettebat” arasından seçim yapabileceksiniz. Asil King’s Guard ile düşmanlarınızı cirit fırlatıcısından (javelin launcher) çıkan büyük ateş gücüyle vurabilirsiniz. Tech Noir'in iyileştirme atışları (healing shot) ile takım arkadaşlarınızı ölmekten kurtarabilirsiniz. Veya rakiplerinizi Militia'nın mayın seli ile yerlerine sabitleyin. Nasıl savaşacağınız ve hangi Mürettebatı kontrol edeceğinizi sizin elinizde.

Multiplayer bölümü, pilot ve mürettebat görünümleri, kozmetik Gravcycle özelleştirmeleri ve çeşitli banner'lar da dahil olmak üzere oyun içinden satın alınabilen veya oynayarak kazanılabilen bir dizi kozmetik özelleştirmesi de sağlıyor. Piyasaya sürülen çok oyunculu içeriğe ek olarak, V1 ekibi lansman sonrasında oyunu genişletmeye devam edecek. Gelecekte çıkacak olan tüm yeni oyun modları, yeni haritalar ve yeni mürettebatlar ücretsiz olacak.







