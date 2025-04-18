Discord'a ABD'de dava

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New Jersey başsavcısı Perşembe günü Discord'a dava açarak şirketin oyun merkezli sosyal mesajlaşma uygulamasındaki çocuk güvenliği özellikleri konusunda tüketicileri yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

New Jersey Yüksek Mahkemesi'nde Başsavcı Matthew Platkin ve eyaletin tüketici işleri bölümü tarafından açılan davada, Discord'un eyaletin tüketici dolandırıcılığı yasalarını ihlal ettiği iddia ediliyor.

Şikayete göre Discord bunu, güvenlik özellikleri hakkında "New Jersey'li çocukları ve ebeveynleri yanıltarak", çocukların platformda karşılaştıkları riskleri "gizleyerek" ve asgari yaş şartını uygulamayarak yaptı.

Avukatlar yasal başvuruda, "Discord'un, Uygulama'daki çocukların hedef alındığını ve istismar edildiğini çok iyi bildiği halde, ebeveynleri ve çocukları yanlış bir güvenlik hissine kaptırmak için gezinmesi zor ve belirsiz güvenlik ayarları kullanma stratejisi, vicdansız ve/veya istismar edici ticari eylemler veya uygulamalardır" diye yazdı.

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Discord'un eylem ve uygulamalarının "kamu politikasına saldırgan" olduğunu iddia ettiler.

Bir Discord sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin iddiaları reddettiğini ve "Discord'u daha güvenli hale getirmeye yardımcı olan özelliklere ve araçlara yönelik sürekli çabalarımız ve yatırımlarımızla gurur duyduğunu" söyledi.

Sözcü "Başsavcılıkla olan ilişkimiz göz önüne alındığında, New Jersey'in bugün Discord'a karşı bir dava açtığını duyurması bizi şaşırttı" dedi.

Davanın iddialarından biri, davacıların kusurlu olduğuna inandıkları Discord'un yaş doğrulama sürecine odaklanıyor ve on üç yaşın altındaki çocukların uygulamanın asgari yaş şartını atlamak için yaşları hakkında kolayca yalan söyleyebileceklerini yazıyor.

Davada ayrıca Discord'un ebeveynleri, Güvenli Doğrudan Mesajlaşma olarak adlandırılan özelliğinin "müstehcen medya içeriği içeren tüm özel mesajları otomatik olarak taramak ve silmek için tasarlandığına" inanmaları için yanılttığı iddia ediliyor. Avukatlar Discord'un bu güvenlik aracının etkinliğini yanlış tanıttığını iddia ediyor.

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Şikayette, "Varsayılan olarak, ‘arkadaşlar’ arasındaki doğrudan mesajlar hiç taranmıyordu. Ancak Güvenli Doğrudan Mesajlaşma filtreleri etkinleştirildiğinde bile, çocuklar hala çocuk cinsel istismarı materyallerine, şiddet veya terör tasvir eden videolara ve diğer zararlı içeriklere maruz kalıyordu" denildi.

Şikayete göre, New Jersey başsavcısı Discord'a karşı belirtilmemiş sivil cezalar talep ediyor.

Bu başvuru, ülke çapında çeşitli eyalet başsavcıları tarafından sosyal medya şirketlerine karşı açılan son dava oldu.

2023 yılında, 40'tan fazla eyalet başsavcısından oluşan iki partili bir koalisyon, şirketin Facebook ve Instagram gibi uygulamalarda çocukların ve genç yetişkinlerin ruh sağlığına zarar veren bağımlılık yapıcı özellikleri bilerek uyguladığı iddiasıyla Meta'ya dava açtı.

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New Mexico başsavcısı Eylül 2024'te Snapchat'in tasarım özelliklerinin avcıların sextortion planları yoluyla çocukları kolayca hedef almasını kolaylaştırdığı iddiaları üzerine Snap'e dava açtı.

Ertesi ay, bir düzineden fazla eyalet başsavcısından oluşan iki partili bir grup, uygulamanın tüketicileri çocuklar için güvenli olduğu konusunda yanlış yönlendirdiği iddiaları üzerine TikTok'a karşı dava açtı. Columbia Bölgesi başsavcısı tarafından açılan özel bir davada avukatlar, ByteDance'ın sahip olduğu uygulamanın "çocuklara önemli ölçüde zarar veren" bir sanal para birimi ve "onları finansal olarak sömüren" bir canlı yayın özelliğine sahip olduğunu iddia ediyor.

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Ocak 2024'te Meta , TikTok, Snap, Discord ve X yöneticileri, şirketlerin kendi sosyal medya platformlarında çocukları koruyamadıkları iddiaları üzerine bir senato duruşması sırasında milletvekilleri tarafından sorguya çekildi.