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Teknoloji
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Discord çöktü mü?

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Discord çöktü mü?
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Popüler iletişim programlarından biri olan Discord'da yaşanan sorunun ardından kullanıcılar 'Discord çöktü mü?' sorusunun cevabını araştırıyorlar. Discord'da bir süredir bağlantı sorunu yaşanırken program açılmıyor.

Discord'a erişim problemi yaşanıyor. 'bağlantı sorunu' olarak çıkan hata ekranında programa erişim şuan için gerçekleştirilemiyor. Sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun bazı servis sağlayıcılarından kaynaklandığı gelen ilk bilgiler arasında.

Saat 17:00 itibari ile Discord'da yaşanan bağlantı sorunu giderildi.

 

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