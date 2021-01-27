Discord çöktü mü?

Discord'a erişim problemi yaşanıyor. 'bağlantı sorunu' olarak çıkan hata ekranında programa erişim şuan için gerçekleştirilemiyor. Sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun bazı servis sağlayıcılarından kaynaklandığı gelen ilk bilgiler arasında.

Saat 17:00 itibari ile Discord'da yaşanan bağlantı sorunu giderildi.