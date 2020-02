Dinosaurs in Love 1 tweet’le dünyaya nasıl yayıldı?

Fotoğraf: iStock

Öncelikle şunu belirteyim, son dönemde karşımıza çıkan ve viral yayılım gösteren birçok videonun genellikle doğal görünen kurgu işler olduğunu öğrendiğimiz için, benzer etki yaratan paylaşımlara temkinli yaklaşmayı tercih edenlerdenim. Ancak, “Dinosaurs in Love’’ beni tüm önyargılarımdan uzaklaştırıp ilk anda etkisi altına almayı başardı ve samimi içeriklerin tüm kurgu içeriklerden daha güçlü olduğunu bir kez daha hatırlattı.



Gelelim bir fenomen yaratan o paylaşıma… Her şey müzisyen Tom Rosenthal’ın, attığı bir tweet ile başladı. Rosenthal, Twitter’dan 3 yaşındaki kızı Fenn’in yazdığı ve seslendirdiği “Dinosaurs in Love’’ şarkısını paylaştı. Tweet kısa sürede yüz binlerce kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı, Jimmy Fallon gibi televizyonun ünlü isimleri programında bu şarkıyı söyledi, ana haber bültenleri şarkının dilden dile dolanmasından bahsetti. Şarkıyı hem yazan hem de seslendiren 3 yaşındaki Fenn, bir anda bütün dünyanın tanıdığı bir fenomene dönüştü.



Şarkının animasyonlu videosu da en az kendisi kadar ses getirdi. Hannah Jacobs, Anna Ginsburg ve Katy Wang gibi animasyonun usta isimlerinin elinden çıkan video büyükilgi gördü. Video’nun hazırlanma hikayesi de oldukça enteresan… Şarkı bu kadar ilgi görünce, Tom Rosenthal’a ve kızı Fenn’e birçok televizyon programından davet geliyor. Bu programlardan biri de BBC The One Show. Teklif geldikten sonra Rosenthal, Hannah Jacobs’ı arıyor ve şarkı için ertesi gün çıkacağı BBC The One Show’a kadar bir video hazırlamanın mümkün olup olmayacağını soruyor. Sadece 1 günü olan Hannah Jacobs, bunun ilginç bir meydan okuma deneyimi olacağını düşünüp denemeye karar veriyor. Bu süreçte, daha önce birçok kez çalıştığı animasyon sanatçıları Anna Ginsburg’dan ve Katy Wang’den de yardım istiyor ve ekip uykusuz bir gecenin ardından, şarkı için adeta biçilmiş kaftan olan o harika video klibi ortaya çıkarmayı başarıyor! Sonrası malum; şarkı ve video milyonlarca insana ulaşıyor… Bu viral etkiyi sosyal bir faydaya dönüştürmeyi de düşünen Rosenthal, Spotify’da da yayınlanan Dinosaurs in Love’ın tüm gelirleri yaban hayatını koruma misyonuna sahip yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklıyor.



Bu ilham verici hikayeyle bir kez daha gösterdi ki, ‘gerçek’ içeriklerle karşılaşmaya, samimi hikayeler dinlemeye, sevgiyi paylaşmaya çok ihtiyacımız var. Teşekkürler Rosenthal, teşekkürler Fenn!



Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc