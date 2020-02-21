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Teknoloji
Haber Giriş: 21.02.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Dikkat! '.tr' alan adı transferinde 23 Mart son gün

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Dikkat! '.tr' alan adı transferinde 23 Mart son gün
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) imzaladığı domain satışı sözleşmesinin ardından, “.tr” alan adlarının yetkili kayıt operatörlerine transferi başladı. Üç ay sürecek olan transfer süreci 23 Mart 2020'de sona eriyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) imzaladığı domain satışı sözleşmesinin ardından, 23 Aralık 2019 tarihinde 400 bine yakın “.tr” domainin yetkilendirilmiş 13 firmaya transfer süreci başladı. Transfer için son tarih ise 23 Mart 2020. Bu tarihe kadar transfer işlemi tamamlanmayan domainler yenilenme tarihinde iptal olacak.
 
Sektörün en deneyimli firmalarından SH ise bu transfer sürecini hem kolay hem avantajlı hale getiriyor. 23 Mart tarihine kadar “.tr” uzantılı alan adını SH'a ücretsiz transfer edenlerin ilk yıl yenilemesi 2,99 dolardan yapılırken; transfer süreci ise API üzerinden gerçekleşiyor ve ekstra bir evrak gerekmiyor.

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