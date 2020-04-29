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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 29.04.2020 - 05:18,Son Güncelleme:

Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yarın yapılacak

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Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yarın yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtımı yarın gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak DİTAP uygulamaya konuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı yarın gerçekleştirilecek. 

Bakan Pakdemirli de konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın tarım sektörümüzün dijitalleşmesi yolunda büyük bir adım atıyoruz. Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak bu adım memleketimize büyük bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı. 

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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