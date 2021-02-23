Dijital satışlarını yüzde 400 artırdı

MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “2020 mali yılının toplamında (Eylül 2019-Ekim 2020) dijital satışlarımızı yüzde 400, Çağrı Merkezi satışlarımız ise 30 kat arttı. Mağazalarımızda ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladık.” dedi.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun pandemi döneminde oluşan güçlü müşteri talebini karşılayarak başarılı bir satış grafiği yakaladıklarını belirten Gökyıldırım, “Şirketimizin büyük hissedarı CECONOMY AG’nin son açıkladığı rakamlara baktığımızda pandemide birçok ülkemizde mağazalarımız uzun süre kapalı kalsa da, toplamda 2020 mali yıl sonunda 20.8 milyar Euro’luk bir ciro elde etmeyi başardık."

Bu noktada müşteri odaklı dönüşüm ve çoklu kanal stratejisinin önemine vurgu yapan Gökyıldırım şunları söyledi: “Çok Kanallı stratejimiz de bu vizyonumuzu destekliyor. Örneğin, pandemi döneminde stok ve sevkiyat süresi engellerine takılmadan tüketicilerimize ürünlerini en yakın mağazadan gönderdiğimiz “mağazadan sevkiyat”ı hayata geçirdik. Artık internet sitemizden alışveriş yapan teknolojiseverlerin siparişleri Türkiye’deki tüm mağazalarımızdan karşılanabiliyor. Bu sayede müşterilerimize daha da hızlı ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz. Pandemi sürecinde başlattığımız bu satış kanalımız ile dijitalden tetiklenen ekstra yüzde 20’lik bir ciro elde ettik. Bunun yanı sıra yıllardır varolan ve pandemi döneminde yine büyük yükseliş yaşayan online’dan satın al-mağazadan teslim al (pick-up) hizmetimiz sayesinde tüketicilerimiz dijital kalanımızdan satın aldıkları ürünleri; sıra beklemeden ve kargo beklemeden kolaylıkla ve hızlıca mağazadan teslim alabildiler. Bugün mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan her 5 kişiden biri, ürününü mağazalarımızdan teslim alıyor.”

Gökyıldırım sözlerini şöyle noktaladı:



"2021’de 4 yeni şehre girip 10 yeni mağaza açarak 31 ilde 90 mağaza ve online platformumuz ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Böylece 100 milyon TL’lik yatırımla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağız."