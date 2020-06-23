Dijital reklamcılık ile verimlilik anında analiz edilebiliyor

Dijital reklamcılık, geleneksel reklam yöntemlerinin temas etmediği kitlelere ulaşmayı kolaylaştırırken, ölçülebilir yapısı sayesinde reklam verenlerin verimliliği anında görebilmesini ve geleneksel reklamlara göre daha başarılı maliyet yönetimi gerçekleştirmesini sağlıyor.

İnternet bağlantılı cihazların sayısının artmasıyla, dijital reklamlar tüketicilere farklı kanallardan ulaşıyor. Akıllı televizyonlar da kullanım sürelerinin fazlalığı sebebiyle bu kanallar arasında öne çıkarken, interaktif görseller sayesinde etkileşim olanağı da veriyor.

Adform, Türkiye’de TVekstra iş birliğiyle; TV’de karasal yayını internete bağlı TV cihazların entegrasyonu ile erişimi artırmak için programatik reklam yayını yaparak, dünyadaki ilk uygulamalardan birine imza attı. Şirket, global müşterisi Vodafone’un Türkiye reklamlarını Akıllı TV’lerde gerçekleştirdiği ek hedeflemeyle yayınlayarak, geleneksel medya planlarına “Artan Erişim”i ekledi.