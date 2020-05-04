Dijital platformlarda bayramlaşmaya hazır mısınız?

Her yıl “nerede o eski bayramlar” diyenler bu bayram geçmişe her zamankinden çok özlem duyacak gibi duruyor; çünkü bu Ramazan Bayramı’nı hepimiz evde ve sevdiklerimizden ayrı geçireceğiz. Akrabalarımızı, dostlarımızı ziyaret edemeyeceğiz, misafir ağırlayamayacağız; ama neyse ki teknoloji çağındayız. İletişim araçları ve dijital haberleşme platformları bizi bir araya getirecek.

Malum, sosyal medya mecralarını en aktif kullanan ülkelerden biriyiz. Birçok mecranın da görüntülü ve çok sayıda katılımcıyla sohbet imkanı sunduğunu düşünürsek, bu yıl nasıl bayramlaşacağımızı öngörmek çok zor değil. Belki alıştığımız şekilde olmayacak, ama yine olacak, bayramlaşma geleneği yaşatılacak. Yeri gelmişken söyleyelim, geçtiğimiz günlerde görüntülü grup sohbet özelliği Messenger Rooms’u yayına alarak 50’den fazla kişiye aynı anda süresiz iletişim imkanı sunmaya başlayan Facebook da bayrama tam anlamıyla hazır. Facebook’a dikkat çekmek istedim, çünkü gençler eskisi kadar ilgi göstermese de özellikle X kuşağının vazgeçilmez mecrası hala Facebook. Onun da bu özelliği iyi bir zamanlamayla duyurmuş olması, birçok kullanıcının yüzünü güldürecektir.

Belki içinizden “ya tamam da dijital platformlara herkes hakim değil, uygulamaları kullananlar azınlıkta” diyenler olacaktır. Onlar için de bu platformlarda bir araya gelme ve iletişim kurma alışkanlığı kazandığımızı çok net anlatan bir bilgi paylaşayım. WhatsApp’in paylaştığı bilgiye göre; şu an Türkiye’de her 8 kişiden 1’i, en az 1 WhatsApp grubunda bulunuyor. 7’den 77’ye nasıl da dijitalleşmişiz ama değil mi?

Belediyeler de Ramazan Bayramı etkinliklerini bu yıl sosyal medyaya taşıyacak ve canlı yayınlarla takipçilerine keyifli bir bayram yaşatmayı hedefleyecek. Birçok belediye şimdiden programını hazırlamış durumda, çok yakında da duyuruları başlayacaktır. Markalar ise hedef kitlesine “birlikte olamasak da kucaklaşacağımız günler gelecek” gibi artık hepimizin aşina olduğu mesajlarla seslenmeye devam edecek. Bu süreç onlar için fazlasıyla can sıkıcı olsa da iletişim bir şekilde devam etmek zorunda. Önemli olan her şeye rağmen görünür kalmak, unutulmamak.

Kısacası, bu Ramazan Bayram’ı herkes için ilklerin deneyimleneceği, bayramlaşmaların dijital platformlarda yaşanacağı sıra dışı bir bayram olacak ve hiç unutulmayacak. İyisi mi, biz yine bayram günü Barış abimizin sözünü dinleyip erkenden uyanalım, görüntülü konuşmalara da bayramlaşmaya gidecek gibi hazırlanalım. Ayrı da olsak, birbirimize hem sesimizle hem görüntümüzle hem de enerjimizle moral olalım.

Şinasi Furkan AVCI

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