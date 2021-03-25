Dijital Pazarlama Uzmanı Ümit Yılmaz, yurtdışı ihracat için dijital pazarlamanın önemine vurgu yaptı

Dünyada internet kullamının bu kadar artmasıyla birlikte dijital pazarlama kanalları çok fazla önem kazandı. Dijital pazarlamanın önem kazanmasıyla birlikte e-ticaret sitelerinden endüstriyel fabrikalara, sağlık sektöründen, turizm gibi sektörlerin ilgi alanı dijital pazarlama oldu. Hatta bazı sektörler sadece dijital pazarlama kanalları üzerinden ticaretini sürdürmekte ve müşterilerini dijital pazarlama aracılığıyla kazanmakta.

Peki Dijital Pazarlamanın Yurtdışı İhracat İçin Ne Gibi Avantajları var.

Dijital Pazarlamanın geleneksel medyada göre en büyük avantajı istediğiniz hedef ülkeleri, eyaletleri hedeflemek mümkün. Bu yüzden sadece reklamınızı istediğiniz konumda ki kullanıcıya gösterebiliyor ve daha iyi geri dönüşler elde etme şansı yakabiliyorsunuz.

Arama motoru reklamlarında ise en büyük avantajı ise gösterim başına değil kullanıcı web sitenize geldikten sonra telefon araması, whatsapp tıklaması, formlar, sepete ekleme, alışveriş tamamlama gibi etkileşimler tamamlandıktan sonra para ödeyebiliyorsunuz. Buda reklam verenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Peki Yurtdışı Pazarlama İçin Nereden Başlanmalı?

Strateji ve Analiz

Dijital pazarlama kanallarını kullanarak yurtdışında ihracat yapmak istiyorsanız öncelikle işe analiz ve strateji ile başlamanız en doğru olandır. Öncelikle sizin ürününüze, hizmetinize en çok ilgili gösterecek ülkeleri belirlemelisiniz. Bu belirlemeyi yaparken öncelikle hedefleyeceğiniz ülkelerde ki rakipler analiz yapılmalıdır. Rakiplerinizden öne çıktığınız detaylar not alınmalı ve pazarlama yapılırken bunlar vurgulanmalıdır. Rakip analizi yaparken çeşitli ücretli ve ücretsiz araçları kullanarak rakiplerinizi inceleyebilirsiniz. Rakip analizi yapıldıktan sonra dijital pazarlama stratejisi belirlenmeli buna göre bir web sitesi yapılmalı, sosyal medya hesaplarını açılmalı, gerekli içeriğe sahip olduktan sonra reklam strateji ve planlaması yapmanız gerekmektedir.

Profesyonel Kurumsal Web Sitesi Tasarımı

Yurtdışı pazarlama için öncelikle profesyonel kurumsal bir web sitesi şart. Çünkü yurtdışı kullanıcılarının internet kullanım oranları ülkemize göre daha fazla olduğu için ve daha fazla bilinçli kullandığı için analiz ve araştırmayı iyi yapmaktadırlar. Bu yüzden amatör görünen bir web sitesiyle yurt dışına ürün satmak, hizmet satmak işinizi zorlaştıracaktır. Bu yüzden öncelikle kurumsal web sitenize önem vermelisiniz ve bu web sitenizde markanızı görünenden daha büyük ve kurumsal bir şekilde göstermeyi başarabilirseniz, satışlarınız çok daha fazla artacaktır. Kesinlikle unutulmaması gereken bir konu var, amatör bir web sitesiyle 3 müşteri kazanıyorsanız profesyonel bir web sitesi ile aynı reklam bütçesine 10 müşteri kazanmanız mümkün.

Arama Motoru Pazarlaması (Google,Yandex)

Arama motoru reklamları nedir; arama motoru reklamları, arama motorları üzerinden bir ürün, hizmet yani herhangi bir anahtar kelime aratıldığında Örnek “Türkiye Otelleri” yazıldığında reklamlar bölümünde reklamlarınızın gösterilmesine diyebiliriz. Bunun yanında görüntülü reklamlar, video reklamları gibi farklı reklam modelleri de kullanılıyor. İlk yazdığım arama ağı reklam modelidir ve en çok tercih edilen en çok geri dönüş alınan reklam modellerindendir.

Dünyada en çok kullanılan arama motorları Google ve Yandex’tir. Yurtdışı ihracat yapmak istiyorsanız kesin olarak arama motorları reklamlarını tercih etmeniz gerekmekte. Rusya harici Dünyada en çok kullanılan arama motoru şüphesiz Google. Bu yüzden Yurtdışı ihracat yapmak istiyorsanız Google reklamlarını kesinlikle kullanmalısınız. Bu konuda profesyonel ajanslardan uzmanlardan destek almanız size daha iyi geri dönüş ve daha az para harcamanıza neden olacaktır. Reklam stratejiniz belirlenmeli buna göre reklam metinleriniz, reklam görselleriniz, reklam optimizasyonlarınız tamamlanmalıdır.

Arama motoru reklamlarını Yurtdışı ihracat konusunda en çok tercih edilen sektörleri önem sırasına göre sıralamam gerekirse; Endüstriyel Fabrikalar, Oteller, Sağlık(Hastaneler ve Klinikler), E-ticaret vb. gibi sıralayabiliriz.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Arama motoru reklamlarının önemli olduğu kadar yurtdışı ihracat konusunda arama motoru optimizasyonu SEO çalışmaları da oldukça önemlidir.

SEO Nedir; Organik arama sonuçlarından üst sıralarda yer almak için yapılan çalışmaların tümüne denir. SEO çalışmalarında ki hedef reklam olmadan markanın sürekli bir şekilde organik trafik almasını sağlamaktır. SEO çalışmaları sayesinde Google reklam kalite puanınız artar ve daha iyi kalite puanları elde ederek reklamlarda daha iyi sıralamalar ve daha az ücretler harcamaya başlarsınız. Yurtdışı ihracat için iki hizmetinde aynı anda alınması daha verimli çalışmalara yol açar.

Sosyal Medya Yönetimi ve Pazarlaması (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin)

Sosyal medya günümüzde pandeminin etkisiyle birlikte 7’den 70 aktif olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden Yurtdışı pazarlama için önemli bir role sahiptir. Sosyal medya reklamlarına başlamadan önce tabi ki kurumsallığını yansıtacak düzenlemeler ve içerikler olmalı hesabınızda. Aksi halde reklam verseniz bile kullanıcı reklamdan sayfanızı incelemek istediğiniz marka zedelenmesine uğrayacaktır. Bu yüzden bir önceki madde de web sitesinde bahsettiğim gibi kurumsal sosyal medya hesaplarında da marka itibarınızı mevcut itibarınızdan daha iyi bir şekilde pazarlarsanız kullanıcıların daha fazla etkileşim kurmasına ürün ve hizmet satın almasını sağlayacaktır. Yani kısaca öncelikle sosyal medya yönetimi yaptırmalı daha sonrasında hesabınız bir kullanıcı gözünden incelediğinde profesyonel bir şekilde gözükmeye başladığı zamanda istediğiniz ülkede veya eyalette reklam vererek ürünlerinizi, hizmetlerinizi yurtdışına rahatlıkla satabilirsiniz. Sosyal medyada reklamlarının hedef kitle seçimi çok detaylı olduğu için Yaş, cinsiyet, lokasyon, hedef kitle analizini rahatlıkla yapmanıza olanak sağlar.

Veri Değerlendirme

Dijital pazarlama kanallarıyla yurtdışına ihracat yapmak istiyorsanız veriyi analiz etme, değerlendirme, yeni stratejiler oluşturma gibi konular oldukça önemlidir. Örnek Yurtdışında bir ülkeye reklam çıktığınız da ve harcadığınız bütçeden istediğiniz geri dönüşünü alamadığınızda daha fazla beklemeden hedef reklam stratejisi gözden geçirilmeli reklam metinleri, reklam görselleri hedef kitle anahtar kelimeler değiştirilmeli, gerekirse başka ilgi ve alakalı ülkelere reklam çıkılmalıdır. Dijital pazarlama konusunda bazı sonuçları deneme yanılma yöntemiyle ölçebilirsiniz. Geri dönüş alabileceğinizi düşündüğünüz bir ülkeden istediğiniz geri dönüşü alamayabilir, gelmeyeceğini düşündüğünüz ülkeden beklenmeyen geri dönüşler alabilirsiniz. Bu tamamen mevcut ülkede ki rakip firmalara ve rekabete bağlı değişkenlik göstermektedir.

Evet sanırım yazımızın sonuna geldik. Bu işin uzmanı olarak size gündemimizde yer alan Yurtdışı pazarlamada dijital pazarlamanın öneminden bahsettim. Eğer sizde dijital pazarlama kanalları ile yurtdışında satış yapmak istiyorsanız öncelikle profesyonellerinden destek almanız gerekmekte. Bu konuda dijital pazarlama ajansı ve dijital pazarlama uzmanlarından destek almak sizi hem zaman, hem maddi açıdan avantaj sağlayacaktır. Sektörde sıkça kullandığım ve çok sevdiğim biz söz vardır oda “Doğru seçim, istenen sonucu getirir” sözüdür. Şimdilik hoşcakalın.







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