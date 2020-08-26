Dijital pazarlama ile gelirler yüzde 20 artıyor

Boston Consulting Group'un gerçekleştirdiği “Veriye dayalı pazarlamadaki dönüşümle güçlü büyümeyi sağlama” araştırmasına göre, dijital pazarlama yeteneklerini geliştiren işletmeler, yüzde 20'lere kadar gelir artışı ve maliyetlerde de yüzde 30'a varan tasarruflar elde edebiliyor.



Araştırma aynı zamanda, kurum kültürü gelişiminin en az dijital pazarlama araçları kadar önemli olduğuna da işaret ediyor. Araştırmada kurum kültürünün ve insan faktörünün dijital pazarlama üzerindeki yüksek etkisi ortaya koyuluyor.

Veriyi kullanan gelirini yüzde 33 artırıyor

Araştırma, veriye dayalı ileri teknolojilerin kullanımının dört ila altı haftada etki ettiğini gösteriyor. Reklam verenler bu sayede hedef kitlelerine dokunan aksiyonlarını yüzde 50 oranında artırabiliyorlar. Bu artış, işlem başına maliyette yüzde 44 oranında tasarruf ve reklam harcamalarından elde edilen gelirde yüzde 33'e varan artış avantajı sunuyor.