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Teknoloji
Haber Giriş: 26.06.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Dijital pazarlama hacmi yüzde 13 artacak

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Dijital pazarlama hacmi yüzde 13 artacak
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Statista verilerine göre, dünya çapındaki dijital reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. 2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyası, koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pazarlamaya ağırlık vermeye başladı. Future of Business raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58.

50 milyon kişi her gün online

Küresel Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 84’ü her gün internete giriyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 63’ü sosyal medya platformlarını kullanıyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı ise yüzde 63. 

Pazarlama bütçelerinde ibre dijitali gösteriyor

Şirketlerin koronavirüs belirsizliğinde dijital pazarlamaya yoğunlaştıklarını belirten Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Küçük ve orta ölçekli şirketlerin çoğunda dijital pazarlama faaliyetleri yürütmek için yeterli insan kaynakları bulunmuyor. KOBİ’lere özel çözümler üretiyoruz. Verdiğimiz hizmetle bu işletmelerin üzerinden yükü alarak kendi işlerine odaklanmalarına olanak tanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

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