Dijital pazarlama hacmi 2,5 milyar TL'yi buldu

İnternet, günümüzde finansal büyüme elde etmek için kullanılabilecek en güçlü araçlardan biri. Bu nedenle dijital pazarlamaya yatırım yapmak ölçek bağımsız tüm işletmeler için kaçınılmaz hale geldi. İşletmelerin, özellikle de KOBİ’lerin rekabette avantajlı hale gelebilmeleri için dijitaldeki fırsatları değerlendirmeleri kritik öneme sahip.

KOBİ’lerin yüzde 72’si müşteriye ulaşmak için reklam veriyor

Facebook’un Future of Business raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 72’si potansiyel müşterilerine ulaşmak için reklam veriyor. Yüzde 71’i ise yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için online dijital platformları kullanıyor. Online araçları müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58.



Yüzde 49’unun Web sitesi yok

KOBİ’lerin dijital dünyadan öncelikli beklentisinin tanıtım olduğunu gösteren Future of Business raporuna göre reklamcılık, Türkiye’deki KOBİ’lerin erişmek istedikleri alanlar içinde yüzde 46 ile ilk sırada yer alıyor. Buna rağmen Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’ın 12 ilde 400 KOBİ’nin katıldığı bulut bilişim araştırması sonuçları, Türkiye’de yüzde 49’unun henüz web sitesi, sosyal medya hesabı ve mobil web sayfasının bulunmadığına işaret ediyor.

Avrupa’da 55 milyar, Türkiye’de 2,5 milyar TL

Başta Google reklamları olmak üzere dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, KOBİ’ler için dijital pazarlamanın öneminin altını çizerek, “28 Avrupa ülkesini kapsayan AdExBenchmark raporuna göre, 2019’da 55 milyar Euro dijital reklam hacmi oluştu. Bu tutar ülkemizde 2,5 milyar TL. Ülke nüfuslarını ve aktif şirket sayılarını düşündüğümüzde alınacak yolumuzun çok olduğunu görebiliyoruz. Bunun temelinde ülkemizde pazarlama bilincinin ve farkındalık düzeyinin yetersiz kalması yatıyor. Dijitalleşen KOBİ’lerimizin ülkemizde daha büyük katma değer sağlamaları için dijital pazarlamada varlık göstermesi gerekiyor. EG Bilişim Teknolojileri olarak KOBİ’lerin dijital pazarlamanın sağladığı verimlilikten daha çok faydalanmaları ve yeni müşterilere hızlı bir şekilde ulaşarak avantaj sağlamalarını sağlıyoruz.” dedi.