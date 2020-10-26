Dijital hizmet vergisinden 1,4 milyar lira gelecek

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlenen bilgiye göre, dijital hizmet vergisinden elde edilen gelirin gelecek yıl artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de, hasılatı 20 milyon lirayı, dünya genelinde 750 milyon avro veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasını aşan şirketler, 1 Mart 2020 itibarıyla dijital hizmet vergisi mükellefi oldu.

Söz konusu vergiden bu yıl sonuna kadar devletin kasasına 900 milyon lira girmesi öngörülüyor. Gelecek yıl tahsil edilmesi beklenen tutar ise 1 milyar 424 milyon 756 bin lira olarak hesaplandı. Böylece 2021 yılında dijital hizmet vergisinden elde edilen gelirin yüzde 58,3 artması bekleniyor.

Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden elde edilen gelire ilişkin dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olarak yürürlüğe girmişti. Bu oran, Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1'e kadar indirilip, iki katına kadar artırılabiliyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin hizmetlerine erişim engelleniyor

Dijital hizmet vergisi muhatapları, ilgili vergiye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmezse sundukları hizmetlere erişim engellenebiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, engelleme kararı verilmeden önce, dijital hizmet sağlayıcısı ya da Türkiye'deki temsilcisine ihtarda bulunarak, yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmesini talep ediyor. Buna rağmen gereğinin yapılmaması halinde, alınan karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderiliyor ve BTK tarafından hizmet sağlayıcısına erişim önlenebiliyor.



