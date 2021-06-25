“Dijital göçebelik” bilgisayar satın alım kriterlerini değiştirdi

Dijital dünyanın hızla gelişerek sınırları ortadan kaldırması, farklı iş kollarının yanısıra yeni çalışma şekillerini de ortaya çıkardı. Serbest çalışan anlamına gelen “freelancer”, kendi mekanlarında kalarak hizmet veren “uzaktan çalışan” kavramlarından sonra adını sıkça duyduğumuz kavramlardan biri de; seyahat ve iş hayatını birleştiren “Dijital Göçebelik” (Digital Nomad) oldu. Geleceğin en önemli iş ve çalışma modellerinden biri olarak görülen Digital Nomad, pandemiyle birlikte beklenenden daha hızlı bir şekilde milyonlarca kişinin ve şirketin gündemi haline geldi. Dünya çapında çeşitli milletlerden 35 milyondan fazla dijital göçebe bulunuyor. MBO Partners’a göre 17 milyondan fazla serbest çalışan da dijital göçebe olma yolunda. Günümüzde daha özgür çalışma ortamı isteyenlerin sayısı artarken, 2035 yılına kadar 1 milyardan fazla dijital göçebe olacağı tahmin ediliyor.

Tek ekipman yeterli. O da dijital göçebe dostu bilgisayar

Uzaktan sürdürülebilir meslekler için cazip olan dijital göçebeliğin tek şartı; dizüstü bir bilgisayar. Yaşamını dijital göçebe olarak sürdürmek isteyenlerin, öncelikle kendisini yarı yolda bırakmayacak bir laptop ve internet altyapısına sahip olması gerekiyor. Zaman ve mekan tanımı olmayan dijital göçebeler, Tayland’ta bir sahilde, Norveç’te bir Airbnb evinde ya da Paris’teki bir kafede sadece dizüstü bilgisayarı aracılığıyla tüm işlerini yapabiliyor.



Dijital göçebelerin olmazsa olmazı 4 özellik

Dünyanın farklı destinasyonlarında devinim halinde yaşayan dijital göçebelerin bilgisayar alımında öncelikleri sabit çalışanlara göre farklılık gösteriyor. ASUS’un kendi kullanıcıları üzerinde yaptığı global araştırmanın sonuçlarına göre, dijital göçebeler tarafından bilgisayar satın alımında ilk aranılan özellikler; hafif ve ince olan kompakt bir tasarım, uzun pil ömrü ile dayanıklılık. Birden fazla ekran kullanımına ihtiyaç duyan yaratıcı içerik üreticileri ise daha az yer kaplayan ve seyahatta bile üretkenliği sınırlamayan çift ekranlı bilgisayarları tercih ediyor.

Uçakta, otelde veya yürüyüş parkurlarında sürekli hareket halindeyken ağırlık vermeyen ve sırt çantasında kolayca taşınabilecek, çok fazla yer kaplamayan bir dizüstü bilgisayara sahip olmak, konfor için dikkate alınması gereken bir özellik. Dijital göçebeler, devamlı hareket halindeyken her zaman her yerde şarj imkanı bulamadıkları için maksimum süre idare edecek pil ömrüne sahip dizüstü modelleri tercih ediyorlar.



Çoğu profesyonelin sabit çalışma modelinde çift monitörle yaptığı işi tek bir bilgisayarla yapabilmek, yaratıcı göçebelerin öncelikleri arasında yer alıyor. Tasarımcı, illustrator ve grafikerler için özel olarak geliştirilen çift ekranlı mobil teknolojisi, dijital göçebelerin üretkenliğini seyahatta bile kesintiye uğratmadığı için önemseniyor.