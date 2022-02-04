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Dijital eserler ‘Beeing Hope’ projesi ile arılara umut olacak

#Nft#Blockchain#Teknoloji
Dijital eserler ‘Beeing Hope’ projesi ile arılara umut olacak

Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan arılara ve çam balı üretimine yeniden hayat verebilmek için Le Petit Marseillais, National Geographic Türkiye Dergisi iş birliğiyle ‘’Beeing Hope – Arılara Umut Ol’’ isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyor. Farklı disiplinlerden 28 sanatçının dijital eserlerinden oluşan NFT koleksiyonu ile hayata geçirilen proje, Türkiye’de mültidisipliner bir yaklaşımla oluşturulan ilk sanat koleksiyon olma özelliğine sahip.

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Geçtiğimiz yaz Akdeniz ve Ege’de orman yangınları günlerce sürdü.  Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaşanan kuraklık ve yangınlar sebebiyle Türkiye’ye özgü en büyük kültürel ve ekonomik değerlerden olan çam balı üretimi  durma noktasına geldi. 1984’ten beri sürdürülebilir bir gelecek için biyoçeşitliliği korumaya yönelik adımlar atan ve Akdeniz’den ilham alan Le Petit Marseillais , National Geographic Türkiye Dergisi iş birliğiyle ‘’Beeing Hope – Arılara Umut Ol’’ isimli büyük bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyor.

‘’Beeing Hope – Arılara Umut  Ol” sosyal sorumluluk projesi doğru paydaşları bir araya getirerek zarar gören ekosistemi yenilemeyi, arıların yok oluşunu engellemeyi ve çam balı üretiminin devam etmesini sağlayarak bölgenin ekonomik ve kültürel geleceğini de garanti altına almayı hedefliyor. 

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TÜRKİYE’NİN İLK MÜLTİDİSİPLİNER SANAT KOLEKSİYONU: BEEINGHOPENFT

‘’Beeing Hope – Arılara Umut  Ol” sosyal sorumluluk projesinde farkındalık sağlamak için günümüzün öne çıkan trendlerinden NFT’ler (Non Fungible Token)  üzerinden bir koleksiyon oluşturuluyor. Proje ile aynı ismi taşıyan “beeinghopenft” NFT koleksiyonu, Türkiye’de mültidisipliner bir yaklaşımla oluşturulan ilk koleksiyon olma özelliğine sahip. Bu bağlamda 10.080 eserin yer alacağı koleksiyonda farklı sanat dallarından 28 sanatçı bir araya getirildi.

 “Beeing Hope-Arılara Umut Ol” sosyal sorumluluk projesinde sanatçılar Muğla’da zarar gören bölgeyi keşfettiler; yaşananları birlikler, akademisyenler ve arıcılar üzerinden ilk ağızdan dinleme fırsatı elde ettiler. Sanatçılar bölgede yaşanan durumdan ilham alarak eserlerini ürettiler.

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#Nft#Blockchain#Teknoloji

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