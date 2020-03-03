Dijital dünyada kadınlara kariyer fırsatları için beyin fırtınası

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak dijital dünyada kadınların becerilerini daha fazla yansıtmasını ve kariyer edinmelerini sağlayacak imkanlar için bu kez Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) öncülüğünde Globalnet tarafından "Dijital Dünya Kadınları Semineri" gerçekleştirilecek.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda yarın yapılacak etkinliğin bu yılki temasının, "Dijital Dünya Kadınları Üretimde, Yönetimde ve Sahada" olarak belirlendiğini söyledi.

Etkinlikle dijital dünyada kadın farkındalığının oluşturulmasının ve geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Aktepe, "Ülkemizde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından mezun olan ve bilişim teknolojilerinde istihdam edilebilecek kadınların oranı Avrupa'dakileri geride bıraktı." dedi.

Türkiye'de Fen Bilimleri alanında eğitim alan kadınların oranının yüzde 37,11 olduğunu ifade eden Aktepe, ABD'de bu oranın yüzde 24,24, İsviçre'de yüzde 20,82, Finlandiya'da yüzde 20, İngiltere'de yüzde 16,20 civarında olduğunu bildirdi.

Aktepe, Türkiye'nin bu genç kadın bilişimci potansiyelini değerlendirmesi gerektiğine işaret ederek, "Teknoloji alanında çalışan kadınların sayısını artırarak kariyer yapmalarını sağlamalıyız." diye konuştu.

"Dijital çağa ayak uydurmalıyız"

Teknolojinin gün geçtikçe gelişip yenilendiğine dikkati çeken Aktepe, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dönem dijital çağ. Hepimizin bu döneme uyumlu olarak kendimizi geliştirmemiz ve dönüştürmemiz gerekiyor. Bu nedenle kadınlarımızın azminden ve çalışkanlığından faydalanmamız önemli. Kadınlar, yönetimde, ekonomide, üretimde, sanatta, sporda, bilişimde kısacası her yerdeler. Öyle ki onlarsız eksik ve zayıf kalıyoruz. İçinde bulunduğumuz dijital dönüşümün kadının gücü, zekası ve dokunuşu olmadan eksik kalacağı şüphesiz. Dijital geleceğe kadınların yön vereceğine ve yöneteceğine inanıyoruz. Çalışan, üreten, yöneten, girişimci ve sahadaki tüm kadınları etkinliğimize davet ediyoruz. Gelin dijital dünyada kadınların üretim, yönetim ve sahadaki rolünü birlikte kurgulayalım."