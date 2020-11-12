Dijital dönüşümün hızına hız kattığı bir dönemdeyiz

Salgın sebebiyle dijitalleşmenin benimsenme hızının ivme kazandığını belirten IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen; yıllar alabilecek süreçlerin, artık birkaç aya sığdırılabildiğini vurguladı: “Belirsizliği ve sürekli değişimi dikkate alarak yıllardır çeviklik ve esneklik ihtiyacından söz ediyoruz ve içinde bulunduğumuz dönem, kuruluşlarımızda bu yetenekleri oluşturmamızın ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde gösteriyor.”

IBM Küresel Pazar Kıdemli Başkan Yardımcısı Bridget Van Kralingen salgının iş dünyasındaki etkilerine değindi. Bu dönemde yöneticileri bekleyen zorluğun, doğru kararları alabilmek ve gereken cesur adımları atmak olduğunu belirten Kralingen sözlerine şöyle devam etti: “İşletmelerin ve hükümetlerin virüsün ilk etkisine ne denli hızlı tepki verdiklerini gördük. Ekonomilerdeki iyileşmenin yavaş yavaş olacağı belli oluyor. Ancak dünyadaki birçok sektörden iş liderleriyle konuşurken, bir şeyin çok net olduğunu görüyorum. Bu dönem dijitalliğe geçiş hızlanacak.”

Fiziksel ile dijital arasında dengenin büyük ölçüde değiştiğini belirten Kralingen, cümlesini şu örneklerle açıkladı: “Büyük bir sağlık kuruluşunun sağlık hizmeti için aldığı telefon sayısı günde bin 500’den 43 bine yükseldi. 60 yaş üzeri tüm bankacılık müşterileri de artık dijitale erişebildikleri için bankalar, birçok şubenin yeniden açılamayacağını öngörüyor.”



Dijital hizmetleri daha önce hiç kullanmamış kişilerin de internet alışverişi, görüntülü aramalar ve diğer çevrimiçi deneyimlere yoğun bir şekilde yöneldiğini belirten Kralingen; algılarının ve tercihlerinin kalıcı olarak değişeceğini vurguladı. Kralingen, son olarak dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde iş liderlerine gereken üç ana eylem önerisinde bulundu:



-Müşterilerle iletişimde yeni yollar bulmak ve müşteri deneyimini geliştirmek

-Her sektöre özel uyarlanmış açık bir iş mimarisi ve teknik mimariye sahip olmak

-Ölçeklendirilmiş bir girişimci zihniyetiyle iş esnekliği ve çevikliği oluşturmak

Müşterilerin çoğu verileri etkili bir şekilde kullanamıyor



İçinde bulunduğumuz dönemin etkileriyle dijital dönüşümün daha yakından tecrübe edildiğini belirten IBM Türkiye Bulut ve Kognitif Ülke Lideri Arzu Sözen, birlikte çalıştığı müşterilerinden üç önemli geri bildirim aldıklarını belirtti:

“Hibrit bulut platformlara geçmek isteyen ya da geçmeyi planlayan müşterilerimizin oranı yüzde 80. Bu müşterilerimiz daha esnek, daha açık ve daha az merkezileştirilmiş, güvenli altyapılara ihtiyaç duyuyor. İkinci geri bildirim ise otomasyon hakkında. Yapılan araştırmalar şirketlerin, düşük değerli işlere 120 milyar saatten fazla insan kaynağı harcadığını gösteriyor. Halbuki bu kaynak daha değerli işlerde ve işlevsel bir şekilde kullanılabilir. Bunun için uçtan uca otomatikleştirilmiş sistemlere ihtiyaç var” dedi ve sözlerine aldıkları son geri bildirimin veri olduğunu belirterek devam etti. Sözen, bunun en önemli konu olduğunun da altını çizdi: “Müşterilerimizin neredeyse yüzde 90’ı, verileri doğru bir şekilde toplayamadıklarını ya da etkili bir şekilde kullanamadıklarını bizimle paylaştı.”