Dijital dönüşümün altın anahtarı: Red Hat

Açık kaynağın dijital dönüşümün hızlanmasına etkisi nedir?

Dijital dönüşüm, şirketlere inovatif ürünler, hizmetler, daha iyi çalışma yöntemleri ve çevik kurumsal modeller üzerinden yeni fırsatlar yaratma imkanı sunuyor. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte online dünyanın daha da büyümesiyle şirketler, rekabet avantajı kazanabilmek için dijital dönüşüm yolculuklarında gaza bastı. Ancak dijital dönüşümün sadece teknolojiden ibaret olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Dijital dönüşüm yolculuklarında açık kaynak teknolojilerinden faydalanan şirketler, kültürlerini de kapsayacak şekilde eksiksiz bir gelişim sürecine girebiliyor.

Günümüzün hızla değişen dünyasında BT ve kurumsal stratejileri bir araya getirmek için değişime ayak uydurabilecek kadar hızlı teknoloji çözümlerinin kullanılması gerekiyor. Bu noktada öne çıkan hibrit bulut alanında ise Red Hat olarak uygulamaların ve verilerin BT ortamlarında hızlı bir şekilde hareket ettirilebilmesini sağlayan bir yaklaşım sunuyoruz.

Red Hat’in servisler anlamında yaklaşımı ve sunduğu avantajlar nedir?

Red Hat Consulting hizmetimizle teknik uzmanlıktan çok daha fazlasını sunarak şirketlerin bir parçası gibi çalışıyoruz. Böylece süreçlerini şirketin içinden dönüştürüyoruz ve BT stratejilerinin ölçeğini artırıyoruz. Red Hat Consulting ile şirketlerin platformlarını modernleştirmelerine, modern uygulama geliştirme yöntemlerini kullanmalarına, BT otomasyonunu uygulamalarına ve dijital yolculuklarında ilerlemelerine yardımcı oluyoruz.

Dijital dönüşümlerinde Red Hat’le çalışan şirketler, kendileri büyüdükçe onlarla birlikte büyüyen mimarilerle hibrit bulutun çevikliğine sahip olabiliyor. Böylece şirket içi donanımın ve yazılımın oluşturduğu sınırların ötesine geçen özellikleri hızlıca kullanıma sunabiliyor. Ayrıca bulut yerlisi yaklaşım geliştirerek şirket ve müşterileri için önemli olan ürünleri her zaman aynı performansla ulaştırabiliyor. Ek olarak süreçlerini otomatikleştirerek manuel yapılan işleri azaltıyor ve BT ekibinin üstündeki yükü azaltabiliyor. Böylece BT ekipleri de kurumun yeni hedeflerine odaklanma imkanı elde ediyor.



Red Hat CEMEA Bölge Servis Hizmetleri Yöneticisi Cenk Kulaçoğlu

Bağımsız araştırma şirketi Forrester’a göre Red Hat Consulting hizmetimiz ve gelişmiş konteyner platformumuz Red Hat OpenShift, geliştiricilerin her uygulama için hazırladığı planlara, belgelere ve tasarıma harcadığı zamanı yüzde 80 azaltıyor. Aynı zamanda uygulama geliştirme, test ve hizmete alma döngülerini de hızlandırarak uygulamaların ilk geliştirme maliyetini de yüzde 60 azaltıyor. Böylece şirketler yaptığı yatırımı 17 ayda geri kazanabiliyor.



Eğitim ve sertifikasyon programlarımızla şirketlere birinci elden kurslar vererek ve sınav yaparak teknolojimize yapılan yatırımdan alınan faydayı en yüksek seviyeye çıkaracak becerileri elde etmelerini sağlıyoruz. Bu eğitimlerimiz ve sınavlarımız sadece yeni teknolojileri kullanmaya başlayan şirketlere değil, kendi becerilerini geliştirmek isteyen kişilere de hitap ediyor.

Gelecek süreçte servis tarafında ne gibi yenilikler bekliyorsunuz?

İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 dönemi, uzaktan çalışmayla birlikte, servislerin ve danışmanlık süreçlerinin de uzaktan verildiği bir dönemin faydalarını bize gösterdi. Bu sayede zamandan ve mekandan bağımsız olarak; örneğin Avustralya’dan veya Amerika’dan bir uzmanın Türkiye’de kurumlar ile hızlıca çalışabildikleri etkin uzaktan birlikte çalışma yapılarını da kurgulayabildik. İlerleyen dönemlerde teknolojinin daha da efektif ve etkin imkanlar sunarak, dünyanın her yerinden danışmanların bilgi birikimlerini kurumlar ile paylaşabilecekleri servis yaklaşımlarını gözlemleyebileceğiz. Bu aynı zamanda Türkiye’deki kıymetli bilgi birikiminin de, daha kolay bir şekilde global olarak kurumlarla paylaşılacağı manasına geliyor.

Kurumlar daha çok DevOps ve dijital dönüşüm odaklı servis hizmetlerine yönelmeye başladılar. Ancak bu geleneksel ürün odaklı servis hizmetlerinin ortadan kalkacağı manasına gelmiyor. Gelecekte servis tarafında hizmetlerin 3 ana odakta toplanmasını bekliyoruz:

1-Temel teknoloji/ürün odaklı servisler,

2- Uçtan uca deneyim yolculuğuna odaklanan servisler, örneğin otomasyon veya konteyner adaptasyon süreçleri gibi

3- Açık mimari odaklı transformasyon yani geniş kapsamlı dönüşüm servisleri.

Bütün bu servisler, aynı zamanda günümüzde daha önem kazanmaya başlayan ve özellikle finans sektöründe ilgi çeken yapay zeka, makine öğrenimi (AI/ML), telekom sektöründe 5G iletişim altyapıları ve bağlantılı çözümler olan vRAN, VNF/CNF çözümleri, tüm sektörlerde uygulamaların aynı anda farklı veri merkezlerinde ve bulut sağlayıcılarda aynı anda kullanılabildiği hibrit bulut odaklı yazılım geliştirme mimarileri gibi yaklaşımlar ile kurumlara özgü olarak tasarlanacak ve uygulanacak.





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