Dijital dönüşüm süreci hızlandı, hibrit çalışma fikri öne çıkıyor

Ofisler, yeni nesil çalışma alanları ve mekanlar için insan odaklı tasarımlar hayata geçiren Zivella, normalleşme ile çalışma şekilleri ve ortamlarındaki beklentileri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir anket çalışması yaptı. 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmaya, yüzde 32,7’si şirket sahibi, yüzde 14,8’i üst düzey yönetici ve yüzde 52,5’i beyaz yaka çalışan olmak üzere 554 kişi katıldı.

Yapılan anket çalışmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun “Koronavirüs çalışma şeklimizi çok hızlı değiştirdi. Uzaktan çalışma yeni bir seçenek olarak karşımıza çıktı. ‘Ofisler evlere mi taşınacak?’ sorusu herkesin gündemine yerleşti. Biz de ofis mobilyası sektöründe üretim yapan bir firma olarak, çalışanların ofis yaşamından beklentilerini öğrenmek istedik” dedi. Uzun sözlerine şöyle devam etti: “Mayıs ayı ortasında yaptığımız anket çalışması gösterdi ki sanılanın aksine “sürekli olarak evden çalışmayı isteyenlerin” oranı yüzde 7’lerde kaldı. Kültürümüz gereği bir arada üretmeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla yeni dönemde ofislerde çalışma başlayacak. Anket çalışmamız da bu durumu doğrular nitelikte. Sadece şirketlerin çalışanların hassas olduğu noktalara dikkat etmesinde fayda var. Anket çalışmamızın bu anlamda da yol gösterici olacağını düşünüyorum.”

Çalışma Şekli Değişti

Koronavirüs ile çalışma şekillerinin değiştiğini belirten katılımcıların yüzde 44,2’si evden, yüzde 26,5’i ofiste nöbetleşe ya da kısıtlı saatlerde çalışmaya başladığını paylaştı. Yüzde 18,4’ü ise bir değişiklik olmadığını belirtirken yüzde 7,2’si ofislerinin kapandığını aktardı.

Ofislerde yapılan değişikliklerde ise ilk üç sırada her yere dezenfektan konması (yüzde 67,7), sosyal mesafe işaretlerinin yerleştirilmesi (yüzde 36,5), masaların seyrekleştirilmesi (yüzde 33,4) yer aldı. Yüzde 14,4 oranında ise bir çalışma yapılmadığı paylaşıldı.

Evde Olan Kullanıldı

Yapılan anket kapsamında evden çalışanların yüzde 84,5’i evde olan mobilyaları kullandığını aktardı. Kendine bir alan oluşturarak, çalışma masası ve sandalye alanların oranı yüzde 4,9’da, sadece çalışma koltuğu satın alanların oranı ise yüzde 1,6’da kaldı.

Ofis ya da Hibrit

Normalleşme sonrası katılımcılar yüzde 48,7 oranında ofislerde çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti. Hibrit (Yarı Ev Yarı Ofis) çalışma modelini isteyenlerin oranı yüzde 43,9, evden çalışmak isteyenlerin oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Ofislerde Değişikliğe Gerek Yok

Katılımcılara normalleşme ile ofislerinde değişiklik yapılmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda ise yüzde 52’si hayır yanıtını verdi.

Ofislerde değişiklik yapılmasını isteyen katılımcılar maske, eldiven, el dezenfektanının her an ulaşılabilir olması (yüzde 70,2), detaylı temizlik protokollerinin uygulanması (yüzde 67) ve fiziki mesafenin arttırılması amacıyla düzenlemeler yapılması (yüzde 54) önerilerini tercih etti.

Ofislerin kapalı ofislere, daha izole ortamlara dönüşmesinin konuşulduğu bugünlerde ankete katılanların yüzde 71,8’i açık ofislerin kapalı ofislere dönüşmeyeceğini düşündüğünü paylaştı.

Ofis mobilyalarının değişme olasılığı olmadığını söyleyenler ağırlıkta oldu (yüzde 72,6). Ofis mobilyalarının değişmesini isteyenler de özellikle şu başlıklarda değişimi savundu: