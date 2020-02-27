IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları kapsamında Türkiye’nin önde gelen CFO’ları ve finans uzmanları ile “Dijital Dönüşümde CFO’nun Rolü” nün masaya yatırıldığı etkinlik 20 Şubat’ta The Ritz Carlton‘da gerçekleştirildi.

2020 yılı boyunca farklı sektör ihtiyaçları ve hizmetlerine özel Dijital Dönüşüm konularını “IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları”nda ele alacak olan platformun bu buluşmasında ise dijital dönüşümün sürdürülebilirliğe, büyümeye ve karlılığa katkıları ele alındı.

Dijital dönüşüm aynı zamanda bir modernleşme projesi

IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları açılış konuşmasını, IFS President – Global High Potential Markets Zoran Radumilo gerçekleştirdi. Radumilo, yaptığı açılış konuşmasında, dijital dönüşüm ile ilgili üç temel kavramdan bahsetti: Seçim yapabilmek, meydan okuyabilmek ve müşteri odaklılık. Bu bağlamda, IFS’ in misyonunu; sorunları çözmede herhangi bir sınırlama koymadan, müşterilerine seçme özgürlüğü verme olarak tanımladı.

İki oturum ve 8 konuşmacıdan oluşan etkinliğin ilk bölümünün moderasyonunu, IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk üstlendi. Farklı sektörlerden pek çok katılımcı ve konuşmacının bir araya geldiği buluşmada, başarılı yöneticilerin fayda temelli kararlar alması gerektiği, süreçlerin ölçmeden iyileştirilemeyeceği ve bu nedenle dijital dönüşüm deyince ilk akla gelenlerin rakamlara bakarak karar veren CFO’lar olduğu belirtildi. İnsanların altyapısının dijital dönüşüme hazır olmasının önemi vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, dijital dönüşümü ‘Dijital dönüşüm insan zekâsı ile yapay zekanın yan yana geleceğe yürüdüğü bir modernleşme projesidir.’ diyerek özetledi.

İlk oturumun konukları Petrol Ofisi CFO’su Serhan Ulga, TAV CFO’su Burcu Geriş, AKO Grup ve Petlas CFO’su Furkan Yazgan ve Prof. Dr. Emre Alkin’di.

Dijital dönüşüm bir hedef değil, kültürel bir değişim ve dönüşüm

IFS Müşteri İlişkileri Yöneticisi Fethiye Hasköy’ ün moderasyonu ile devam eden etkinliğin ikinci oturumunda ise dijitalleşmenin şirket finansal yapısına etkileri değerlendirildi. Panelde dijitalleşmenin bizzat iş yapış modeli olarak benimsenmesi gerektiği vurgulanırken; bazı şirketlerin bulundukları çağın gerisine düştüğü ancak dönüşümün kaçınılmaz olduğu belirtildi. Dijital dönüşümün bir hedef olmadığı, kültürel bir değişim ve dönüşüm ihtiyacı olduğu vurgulanan oturumda, dijital dönüşümün aslında hızla değişen iş yapma biçimlerinin temel kolaylaştırıcısı ve aracısı olduğuna dikkat çekildi.

Bu görüşlere ek olarak dönüşen dünyada değerli şirket tanımının da değiştiği, geçmişte şirketlerin değeri finansal verileriyle ölçülürken, günümüzde yeni kuşağın da etkisiyle çevresel, sosyal ve yönetim boyutuna dokunan finansal olmayan performansların da değerlendirildiğinin altı çizildi. En önemli konunun şirketlerin sürdürülebilirliği ve bunun merkezinde ise dijital dönüşümün olduğu vurgulandı.

İkinci oturumda konuk olarak EnerjiSa Yatırımcı İlişkileri Başkanı İlkay Demirdağ, Anadolu Efes CFO’su Nusret Orhun Köstem, Samet Kalıp A.Ş. CFO’su Bülent Sincan ve KPMG Veri ve Analiz Lideri Gökhan Mataracı yer aldı.