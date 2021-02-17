“Dijital CEO” toplantı serilerinin 2. dönem değerlendirme ve anket sonuçları açıklandı

Lenovo’nun, Vizyon 100 üst düzey iletişim ve etkinlik platformu iş birliğinde düzenlediği “Dijital CEO” sanal toplantı serilerinin 2. dönem anket sonuçları açıklandı. İlk dönemi Mayıs ve Haziran 2020 aylarında 8 toplantı ile gerçekleştirilen Dijital CEO sanal toplantılarının 2. dönemi Ekim/Kasım/Aralık 2020 ve Ocak 2021 aylarında gerçekleşen toplam 10 adet kapalı sanal toplantı ile tamamlandı. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen ve 100 CEO katılımının sağlandığı “Dijital CEO” sanal toplantılarında gündem ve farklı sektörler değerlendirilirken katılımcılardan belirlenen 2 anket sorusuna cevap vermeleri istendi. Canlı anketlerin yorumlanması amacıyla CDO Turkey İcra Kurulu Başkanı ve Startup Trace CEO’su Bülent Kutlu toplantılarda yer aldı.

Yeni liderlik anlayışı

Anketlerde “önümüzdeki dönemde en önemli ana gündem maddesi ne olacak? sorusuna katılımcı yöneticilerin verdiği cevaplarda başta “İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi” olmak üzere “Finans Yönetimi”, “Yeni İş Fırsatları”, “Değişen Müşteri Deneyimi”, “Teknoloji ve Dijital Dönüşüm”, “Tedarik Zinciri, Lojistik ve Operasyonel Mükemmellik”, Dijitalleşme ve Operasyon”, “E-Ticaret ve Sosyal Medya”, “Doğa ve Çevre” ve “Coğrafi Yaygınlık” konuları öne çıktı. Değerlendirmelerde özellikle pandemi ile birlikte “İnsan Kaynakları ve Organizsyon Yönetimi” açısından yeni bir liderlik anlayışı vurgulandı. Yeni liderlik anlayışında “yeniyi anlayabilme”, “adapte olabilme” ve “uzaktan yönetebilme etkinliği” becerilerinin öne çıkacağı öngörüldü.

Anketlerde “şirketlerin önümüzdeki 2 yıllık dönemde dijital kapsamda en çok hangi alanlara doğrudan yatırım yapacaklarını düşünüyorsunuz?” sorusuna %25,5 oranında katılımcı “yapay zeka yatırımlarının yapılması, artırılması” yönünde yanıt verdi. Katılımcıların %21,7’si Siber Güvenlik altyapılarının güçlendirilmesi, %10, 2 ‘si “Nesnelerin İnterneti (IoT) yatırımlarının yapılması/artırılması” cevabını verirken, %5,1 katılımcı “Blockchain yatırımlarının yapılması/artırılması” yanıtını verdi.



Çok şapkalı liderlik

Pandemi sürecinde şirketleri oldukça zor durumda bırakan önlemlerin ve uyulması zorunlu sürekli değişen uygulamaların tepe yöneticileri birden fazla fonksiyonu yerine getirerek 7/24 kritik karar almaları, akıl oyunları gerektiren bir döneme girmeleri ve yeni yöntemlere göre şirketlerini yönetmeleri durumunu ortaya çıkardığı değerlendirildi. Bu anlamda “Çok şapkalı liderlik” olarak tanımlanabilecek bu yeni kavramla beraber yöneticilerin şirketlerinde her alanda kontrolün sağlanması, hızın artırılması için üzerlerine yük alarak birden fazla fonksiyonu yöneten liderler haline geldikleri vurgulandı. Pandemi sürecinde öncelik kazanan “Çeviklik, esneklik ve verimlilik” değerlerinin şirket yönetimlerinin pandemi sonrasında da değer kazanmaya devam edeceği konuşuldu.

Derin Yaşam Konsepti

Anket değerlendirmelerinin yanı sıra toplantılara katılan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Sn. Cevdet Alemdar, Sanofi Indochina Genel Müdürü Sn. Emin Turan, Coşkunöz Holding CEO’su Sn. Erdem Acay, PTT AVM CEO’su Sn. Hakan Çevikoğlu, 3M Türkiye Ülke Lideri Sn. Halil İbrahim Kardıçalı, Ericsson Türkiye Başkanı Sn. Işıl Yalçın, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Sn. Levent Özbilgin, KoçSistem Genel Müdürü Sn. Mehmet Ali Akarca, Arzum CEO’su Sn. Mete Zadil, Vestel Elektronik Genel Müdürü Sn. Murat Sarpel, Türkiye Finans Katılım Bankası Y.K. Üyesi Müge Öner, Yemeksepeti CEO’su Sn. Nevzat Aydın, Tat Gıda Genel Müdürü Sn. Oğuz Aldemir, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu CEO’su Sn. Özgen Özkan, Hill And Knowlton Strategies Genel Müdürü Sn. Pelin Kocaalp, Kent Hospital CEO’su Sn. Ruşen Yıldırım ve İste Gelsin CEO’su Sn. Sedat Yıldırım pandeminin iş süreçlerinde yol açtığı değişim üzerine farklı sektörlere rehberlik edecek öngörülerini paylaştılar. %71 erkek ve %29 kadın yönetici katılımıyla gerçekleştirilen toplantı raporu, pandemi ile birlikte tüm dünyada sağlıklı ve daha yalın bir yaşama yöneliş olduğunu ve “derin yaşam” konseptinin yerleşeceği yönündeki öngörüleri de sunuyor.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Vizyon 100 platformu iş birliğinde gerçekleştirilen dijital buluşmaların anket sonuçları ve açıklanan raporda sunulan değerlendirmelerle ilgili şunları söyledi: “Lenovo olarak Vizyon 100 platformuyla birlikte hepsi sektörlerinde dev tecrübeleri olan lider isimleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Liderler toplantılarımız boyunca hem farklı sektörlere ışık tutacak öngörülerini paylaştılar, hem de karşılıklı olarak birbirlerinin görüşlerinden faydalanabildiler. Değerlendirme sonuçlarının da iş dünyasına ilk toplantı serimizde olduğu gibi güçlü bir rehberlik edeceğini düşünüyorum. Özellikle pandemi sürecinin hayatımızı ve iş süreçlerini farklı sektörlerde nasıl değiştirdiğini gördük. Toplantıların önümüzdeki döneme bizi daha sağlıklı ve güvenli adımlar atacak yönde hazırlayacağına inanıyorum.”

Dijital yetkinliklerimiz arttı

Sanayi ve Üretim, Sağlık, İlaç, İletişim, Otomotiv, e-Ticaret, Perakende, Telekom, Bilişim ve Teknoloji, Elektrikli Ev Eşyaları, Elektronik ve Dayanıklı Tüketim, Finans, Gıda sektörü olmak üzere farklı sektörleri temsil eden katılımcılar toplantılarda pandemi sürecini ve pandemi sonrasına dair öngörülerini kendi sektörleri ile ilgili bilgiler vererek değerlendirdiler. Toplantılardaki değerlendirmeleri sunan raporda;