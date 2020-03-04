Dijital çalışma alanlarını daha çok benimseyen şirketler ayakta kalacak

Minahan'ın konuyla ilgili kaleme aldığı makalesinde şu satırlar dikkat çekti:

Corona virüsü küresel ekonomiye açıkça büyük zarar veriyor. Şirketler seyahatleri kısıtlayıp etkilenen bölgelerdeki çalışanlar karantinada kalırken üretkenlik azalıyor. Başlıca piyasalardaki üretim durma noktasına gelirken tedarik zincirleri kesintiye uğruyor. Kurumsal tahminler aşağı yönde bir eğilimle güncelleniyor. Hatta 2020 Olimpiyat Oyunları da potansiyel olarak tehlikede.



İşlerin ne kadar ciddileşeceğini tahmin etmek zor olsa da açık olan bir şey var: Böyle zamanlarda çalışanlarının işe bağlılığını, iş sürekliliğini ve müşterilerin desteğini sağlamak esnek çalışma modelleri ve güvenli uzak çalışma alanı teknolojileri gerektiriyor.

Bulutun otomasyonundan, ölçeğinden ve aynı anda her yerde bulunma yeteneğinden yararlanan dijital çalışma alanı çözümleri, çalışanlara, haberdar olmak, işbirliği etmek ve işlerini görmek için ihtiyaç duydukları uygulamalara ve bilgiye evlerinden –ya da o an bulundukları yerden- güvenli ve emniyet içinde erişim olanağı sağlar. İş sürekliliği planlarının temelinde bu tür dijital çalışma alanı teknolojileri bulunan bilinçli kuruluşlar, kaynakları, öngörülemeyen iş ortamlarının gerektirdiği dinamiklikle yönetmek için gereken çevikliği, hızı ve verimliliği ortaya koydu.

Öğrenmeyi sürdürmek

Bir örnek Sydney Üniversitesi. Corona virüsüyle ilgili belirsizlik ve seyahat yasakları üniversitenin 14.000’den fazla öğrencisinin Avustralya’dan Çin’e seyahat edemeyeceği anlamına geliyordu. Üniversite fakülteyle öğrenciler arasında bağlantı kurmak ve dersleri çevrimiçi olarak vermek için hızla dijital çalışma alanı teknolojisi kullanmaya geçti.

Sydney Üniversitesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İstemci Teknolojisi, Müdür Muavini Jordan Catling şunları söylüyor: “Öğrencilerimizin, personelimizin ve topluluk üyelerimizin güvenliği ve emniyeti her şeyden önemlidir. Personelimizin Sydney Üniversitesi’ne ününü kazandıran yüksek kaliteli eğitimi verebilmesini sağlamak için sırtımızı, bilgiyi güvenli ve emniyetli yollarla paylaşmamızı ve tüketmemizi kolaylaştıran teknolojiye dayamamız gerekiyor.”

Üniversite Çin’deki personelini ve öğrencilerini öğretmek ve öğrenmek için ihtiyaç duydukları uygulamalara ve verilere evlerinin rahat ve güvenli ortamından bağlamak için dijital çalışma alanı çözümlerinden yararlanıyor.

Diğer kuruluşlar dijital çalışma alanlarını kesintisiz iş hazır olma planlarının temel taşı haline getirdi. Los Angeles’ın yaklaşık 73 km güney batısında bulunan, Elsinore fay bölgesindeki Corona şehrinde Bilgi Teknolojileri Direktörü olan Kyle Edgeworth şu yorumda bulunuyor: “Olağanüstü durumdan kurtarma açısından bakacak olursak çalışanlarımızın her yerden çalışabilmesini istiyoruz. Acil bir durum olduğunda çevik olmamız gerekiyor. Sistemlerimize ve verilerimize erişmemiz gerekiyor.”

Son iki yılda denetim altına alınması güç, ciddi yangınlardan etkilenen, sakinleri tahliye edilen ve evleri yanıp yıkılan şehir, bunu sağlayabilmek için, bir iş sürekliliği platformu kurmaya yönelik daha geniş, bulut tabanlı bir stratejinin parçası olarak dijital çalışma alanı çözümleri uyguluyor.

Edgeworth sözlerine şunları ekliyor: “Çalışanların işlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları her şeyin Citrix üzerinden erişilebilir olduğunu anladığı bir aşamaya gelmek istiyoruz.”

Büyümeye Hazır

Sağlam bir iş ve dijital çalışma alanı hazır olma programı geliştirilmesinin, büyüme ve rekabet üstünlüğü için bir kaynak işlevi gördüğü de ortaya konuyor. Kısa bir süre önce Ekonomi ve İş Araştırma Merkezi tarafından Citrix’in desteğiyle gerçekleştirilen bir araştırma şu anda işsiz ya da ekonomik açıdan etkisiz durumdaki kişilerin %69’unun esnek çalışma fırsatı verilmesi durumunda çalışmaya başlama konusunda istekli olduğunu gösterdi. Çalışmayan anne babalar, kırsal kesimlerdeki işçiler, emekliler ve yarı zamanlı çalışan geçici işçiler gibi kullanılmayan yetenek havuzlarının dijital çalışma alanı teknolojileri sayesinde etkin hale getirilmesi işi ve küresel ekonomiyi iyileştirebilir.

Ekonomi ve İş Araştırma Merkezi’ne göre şu anda işsiz ya da ekonomik açıdan etkisiz durumdaki kişiler işgücüne yeniden katılsaydı, bunlar ABD ekonomisinde 2 trilyon dolarlık ekonomik kazanç yükselişi ve gayrisafi yurtiçi hasılada %10,2 oranında bir artış sağlardı. Uzaktan çalışma işe gidiş gelişle ilgili zaman ve maliyetleri de düşürebilir ve Ekonomi ve İş Araştırma Merkezi’nin araştırmasına göre, yeniden yerel ekonomilerine sokacakları çalışanlar için yılda 107 milyar dolarlık tasarruf sağlayabilir.

Sürdürülebilir bir iş kurmak

Çevreyle ilgili avantajlar da var. Sürdürülebilirlik artık göstermelik bir şey olmaktan çıktı, temel bir kurumsal hedef haline geldi. Şirketler artan bir sıklıkla karbon ayak izlerini düşürme yolunda adımlar atıyor ve uzaktan çalışma bunun düşük maliyetli ve basit bir yolu. Şirketler esnek çalışma uygulamalarını daha fazla benimseyerek faaliyetlerini daha küçük işyerlerinde sürdürebilir ve işe gidiş geliş saatlerini ve yollardaki araç sayısını azaltabilir. Regus’un 2018 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, bu, karbondioksit salımlarını yılda 214 milyon ton azaltabilir.

İş hayatında kaçınılmaz olan çok az şey vardır. Değişim dışında. Ve bu değişim daha önce görülmemiş bir hızda orta çıkıyor. Çalışanlara en iyi olmaları ve en iyi performansı göstermeleri için ihtiyaç duydukları şeyleri sağlayan esnek dijital ortamlar yaratmak için dijital çalışma alanı çözümlerini benimseyen şirketler, işlerini sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda hızla öne geçiyor.



