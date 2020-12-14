Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı başvuru süresi uzatıldı

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında gerçekleştirilen Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programına 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.