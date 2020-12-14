MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı başvuru süresi uzatıldı
GeriTeknoloji Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı başvuru süresi uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 07:27 | Son Güncelleme:

Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı başvuru süresi uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı başvuru süresi uzatıldı
Abone Olgoogle-news

COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında hazırlanan Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı’na katılan 18-29 yaş arası gençlerin tercih edeceği sektörde e-ticaret, dış ticaret ve sosyal medya yönetimi alanlarında uzmanlık kazanmalarına imkan sağlanacak.

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında gerçekleştirilen Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programına 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Poco X3 NFC incelemesiXiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından Poco X3 NFC, özellikle oyunseverleri çok tatmin edecek, gelişmiş kamera özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekecek. Poco serisinin yeni telefonunu yakından inceledik.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle